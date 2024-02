Blackcatcard: il conto corrente che ti fa guadagnare

Vuoi un conto corrente che ti faccia aumentare i tuoi risparmi senza particolari operazioni? Allora troverai interessante Blackcatcard. Questo innovativo conto bancario che ti offre una serie di vantaggi, super integrato nei moderni sistemi di pagamento digitale, facile e comodo da aprire. Se vuoi saperne di più ecco i dettagli più importanti.

Perché scegliere Blackcatcard?

La domanda sorge spontanea: perché scegliere Blackcatcard? La risposta è semplice. Oltre a non avere costi nascosti e a offrire una gestione completamente gratuita, Blackcatcard ha dei servizi finanziari avanzati, dalla gestione delle criptovalute al cashback su acquisti quotidiani. È una soluzione che non solo custodisce il tuo denaro ma lo fa crescere, offrendoti libertà e sicurezza finanziaria.

Immagina di poter aprire un conto con IBAN gratuito, senza dover uscire di casa o affrontare lunghe attese. Dopo una semplice registrazione online, avrai accesso immediato al tuo conto europeo personale e a una Mastercard virtuale gratuita, con la carta fisica consegnata direttamente a casa tua senza costi aggiuntivi. E se desideri condividere l'esperienza Blackcatcard con amici o familiari, puoi richiedere carte aggiuntive illimitate, personalizzabili con qualsiasi nickname. Ma la cosa veramente incredibile è il sistema delle ricompense e dei cashback. Avendo un saldo medio mensile di 300 € Backcatcard ti riconosce il 4% di interesse annuo, mentre se fai acquisti su Amazon e Google Pay puoi ricevere un cashback fino al 5%.

Come detto il conto Blackcatcard ha tutto quello che ti serve per una gestione smart del tuo denaro, compresa un'app facile e intuitiva per l'homebanking. Compatibile con tutti i sistemi di pagamento digitali, Blackcatcard ha hanche un hot wallet integrato per comprare, vendere e gestire criptovalute come BTC, ETH e USDT, tutto senza commissioni.

Infine il supporto clienti: disponible 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per garantire assistenza continua e aiutarti a risolvere ogni dubbio.

Siamo in un'epoca in cui la gestione del denaro è sempre più digitale. Per questo Blackcatcard è la scelta ideale per chi guarda al futuro. Visita ora il sito e renditi conto dei vantaggi e della semplicità di avere un conto corrente del genere. Con Blackcatcard sei già nel futuro del del banking digitale.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.