Black Shark 5 e Black Shark 5 Pro, il gaming è una cosa seria

Black Shark, la galassia mobile pensata per il mondo gaming, ha annunciato per l'Italia i nuovi Black Shark 5 e Black Shark 5 Pro, due nuove declinazioni di un'evoluzione pensata per stupire. Forse non tutti hanno esattamente chiaro in mente cosa possa essere il gaming su uno smartphone, avendo sempre appresso una vera e propria console in grado di stupire: Black Shark si rivolge a quanti cercano prestazioni ed emozioni in uno schermo che potrà essere inoltre utilizzato per fonia e normale quotidianità, una sferzata di adrenalina spendibile in videochiamate come in produttività, su chat come in photoediting.

Una speciale offerta disponibile nei giorni del "Black Shark Brand Day" (15-16 giugno), inoltre, consente di abbattere il prezzo di lancio e di gettarsi così a capofitto nella next gen Black Shark. Occhio ai coupon, quindi!

Black Shark Brand Day

Per capire le reali potenzialità dei due device bisogna guardare sotto la scocca: Snapdragon 870 per il modello base, Snapdragon 8 Gen 1 per il top di gamma; AMOLED e OLED per schermi da 6,67 pollici con frequenza da 144Hz; fotocamere da 64MP e 108MP; batteria da 4650 mAh, con tanto di ricarica super-veloce da 120W grazie alla quale in 15 min si è nuovamente al 100% dell'autonomia e non ci sono quindi possibilità di rimanere a piedi nel vivo dell'azione di gioco. Un'esposizione muscolare in tutto e per tutto, insomma, per un dispositivo fortemente ormonale che punta tutto sulle performance in grado di garantire la miglior esperienza di gioco possibile.

Sotto il cofano, insomma, ci sono i cavalli motore di un dispositivo di razza, con le briglie di un Android 12 e con la forte vocazione gaming a fare da collettore di attenzioni. Il grande lavoro di ingegnerizzazione applicato alla dissipazione del calore è conseguenza di questo approccio, con la necessità di mantenere quanto più stabili possibile temperature e performance nonostante la grande intensità interattiva e computazionale richieste. Il solco scavato rispetto ad altri gaming-phone è importante, con un accento particolare riposto sull'estensione dell'area sensibile di interazione (pressure-sensitive screen) per rendere l'esperienza ancor più precisa e soddisfacente.

Uno smartphone talmente pensato per il gaming, insomma, da essere estremamente serio sotto ogni punto di vista: il gaming richiede asticella alta su ogni singolo parametro e questo rende i Black Shark pensati forse per i trasferimenti e le pause studio, ma decisamente validi anche per i task tradizionali di lavoro, comunicazione e vita quotidiana. Uno smartphone in tutto e per tutto, insomma, ma con un'iniezione di adrenalina tra i chip e con la connettività 5G a donare al device la miglior qualità di rete possibile: il gaming è una cosa seria, molto seria.

Black Shark 5 e Black Shark 5 Pro: prezzi e coupon

Ma un occhio va riservato anche alle offerte, perché quelle di AliExpress sono tali da rendere del tutto speciale l'accesso ai due nuovi terminati di casa Black Shark. In campo, infatti, scendono i coupon riservati a questa fase di lancio: "BSHARK570" consente un taglio sul Black Shark 5, mentre "BSHARK5100" abbatte il prezzo del modello Pro. Questi i prezzi finali risultanti:

Black Shark 5 (utilizzare il coupon "BSHARK570") 8GB+128GB a 572,09€ 16GB+256GB a 692,51€

(utilizzare il coupon "BSHARK570") Black Shark 5 Pro (utilizzare il coupon "BSHARK5100") 8GB+128GB a 873,23€ 16GB+256GB a 982,53€

(utilizzare il coupon "BSHARK5100")

Explorer Grey e Mirror Black i colori disponibili sul Black Shark 5, Nebula White e Stellar Black quelli disponibili nella gamma Pro.