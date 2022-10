Black Friday: tutti i piani NordVPN scontati del 68% e 3 mesi GRATIS

La stagione degli sconti comincia con il NordVPN Black Friday 2022, che vede come protagonista il noto provider VPN.

Stiamo parlando di un'offerta che, da oggi 18 ottobre per un tempo limitato, propone uno sconto del 68% su qualunque tipo di piano, sia esso Standard, Plus o Completo.

Non solo: la promozione coinvolge sia le sottoscrizioni annuali che quelle biennali, senza dimenticare un gradito regalo che NordVPN intende fare ai suoi nuovi clienti.

Che si tratti di piani da 12 o 24 mesi infatti, il provider offre 3 mesi GRATIS a chiunque sottoscriva un abbonamento NordVPN in questo periodo.

Ma di quali cifre stiamo parlando? Nel contesto dei piani biennali, la sottoscrizione Standard da 2 anni costa solo 2,99 euro al mese. Per il piano Plus si parla di 3,99 euro mensili mentre per il Completo di 5,29 euro.

Grazie al Black Friday tutta la protezione di NordVPN a prezzi più che convenienti

Anche i piani annuali, come già accennato, sono interessati dagli sconti del Black Friday.

Il piano annuale Standard infatti, grazie al 68% di sconto, costa 4,49 euro al mese. Per quanto riguarda 12 mesi di Plus invece, si parla di 5,49 euro mensili. Infine, un anno del piano Completo costa solo 6,79 euro al mese.

Al di là dell'aspetto legato alla promozione del Black Friday, scegliere NordVPN per proteggere la propria connessione è una scelta saggia a livello pratico.

Stiamo parlando di un provider che offre un'infrastruttura ampia e solida, costituita da 5.600 server ultra-veloci sparsi in tutto il mondo. Ciò consente di raggiungere performance difficilmente replicabili dalla pur numerosa concorrenza.

L'adozione dei più moderni protocolli e tecniche di crittografia, oltre all'utilizzo anche di 6 dispositivi con un singolo account, sono poi altri vantaggi legati a NordVPN.

Di fatto, che si tratti di sicurezza, di privacy o di aggirare limitazioni territoriali, questo provider offre un rapporto qualità-prezzo ineguagliabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.