Black Friday: Striscia LED RGB Govee da 20 metri in OFFERTISSIMA!

Il Black Friday di queste ore sta mettendo sul piatto diverse grandi offerte! Non solo dal punto di vista hardware, ma anche estetico: se volessi dare un tocco colorato e di classe alla tua casa o alla tua TV in modo Smart? ecco le strisce LED RGB di Govee, che sono esattamente quel qualcosa in più, e ora in offertissima!

Questo tocco di classe è alla sola distanza di un click, perché da oggi su Amazon puoi aggiudicarti la Striscia LED Govee da 20 metri a soli 16,99€ con un risparmio del 32%, ma puoi risparmiare altri 4€ e pagare solo 12,99€ grazie al coupon di novembre!

Il tocco per la casa da sogno!

Potrai applicare la Striscia LED su una superficie asciutta, e avrai a disposizione decine di soluzioni di design per ogni parte della casa. Potrai controllare le luci tramite APP con il Bluetooth, cosa che ne accresce la comodità.

Non finisce qui, perché questa Striscia LED Govee ha anche dei microfoni molto precisi incorporati, che permetterà alle luci di cambiare colore con la musica! Con modalità dinamica o calma a seconda del ritmo.

