Se stai cercando un'ottima stampante per la casa o per l'ufficio sei assolutamente nel posto giusto! Oggi su Amazon grazie agli sconto Black Friday puoi acquistare la stampante HP Laser Tank ad un prezzo super scontato!

Il prezzo pieno di questa stampante è di ben 390 euro ma tu adesso la paghi solamente 179,99 euro, ovvero meno della metà. Ma non finisce qui perché grazie al servizio Cofidis, che Amazon mette a tua disposizione, puoi dilazionare la spesa e pagare in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Stampante HP Laser Multifunzione: prezzo mini per grandissime prestazioni

Stampante HP LaserJet Tank 1604w 381L0A con toner originale HP già preinstallato all’interno del serbatoio per stampare fino a 5000 pagine. Questa possiede una velocità di stampa fino a 22 ppm nel formato A4.

Prevede anche la ricarica veloce del toner in soli 15 secondi. Praticamente puoi tornare a stampare dopo pochi secondi, questo consente di ottimizzare gli elevati volumi di stampa e migliorare la produttività.

Stampa in fronte e retro manuale monocromatica con vassoio di alimentazione da 150 fogli e dotata di scanner piano. Connettività: Wi-Fi dual-band con ripristino automatico, velocità di banda da 802.11b/g, 1 porta USB Hi-Speed 2.0, Wi-Fi Direct; pannello di controllo LCD con icone, 3 spie e 10 pulsanti

Protezione dei dati e della privacy grazie al servizio di sicurezza integrato HP Wolf Essential Security che consente di prevenire eventuali azioni di manomissione e attacchi di cybercrime.

Fino a tre anni di toner incluso: in base ad una media di 135 pagine al mese stampate dai clienti con stampanti HP LaserJet Tank. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori.

