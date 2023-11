Black Friday Sky: Intrattenimento Plus + Sky Cinema e Paramount+ a soli 19,90€ al mese

Il Black Friday di Sky è arrivato. Fino a lunedì 27 novembre sarà possibile attivare Intrattenimento Plus + Sky Cinema con Paramount+ senza costi aggiuntivi a 19,90€ al mese per 18 mesi invece di 48€ al mese. In più, i nuovi clienti riceveranno un Buono Regalo Amazon del valore di 50€. Ecco il link all'offerta.

La promo del Black Friday di Sky con Intrattenimento Plus insieme a Sky Cinema e Paramount+ a 19,90€ al mese è una delle migliori offerte di sempre di Sky. In definitiva, un must have per tutte le persone appassionate di TV e cinema.

Black Friday Sky: Intrattenimento Plus + Sky Cinema e Paramount+ al miglior prezzo di sempre

La promo di Sky per il Black Friday è un'occasione da non perdere se si vuole avere accesso al più grande catalogo di serie TV e film disponibile oggi sul mercato. Intrattenimento Plus include la visione di Sky TV e Netflix Standard, con la televisione firmata Sky e l'intera offerta di Netflix con risoluzione in HD 1080p, due schermi in contemporanea e senza interruzioni pubblicitarie.

C'è poi Sky Cinema, con le sue oltre 200 prime visioni durante l'anno, il meglio del cinema italiano e internazionale e i nuovi film Sky Original. In aggiunta a tutto questo il catalogo Paramount+, il cui valore è di 7,99€ al mese. Paramount+ propone film di successo, un'ampia selezione di serie TV, produzioni originali italiane e grandi classici.

Puoi attivare l'offerta del Black Friday Sky online su questa pagina. La promo scadrà alla mezzanotte di lunedì 27 novembre.

