Black Friday: Ripetitore Wireless TP-Link Mercusys in OFFERTA a soli 9,99€

Con il Black Friday arrivano le migliori offerte dell'anno per diversi prodotti, soprattutto in campo tecnologico. Se sei tra coloro che vogliono approfittare di questa ghiotta occasione per aggiudicarti un oggettino per migliorare la ricezione della connessione in più parti di casa, puoi farlo con un click e acquistare il Ripetitore Wireless TP-Link Mercusys!

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon il Ripetitore Wireless TP-Link Mercusys ME10 a soli 9,99€, con uno sconto sul totale del 23% e un risparmio di ben 7€ al pezzo!

Connessione in ogni angolo di casa!

Con questo gioiellino potrai ampliare la copertura wireless di casa tua anche nelle aree non raggiunte dal router o con segnale debole, ad esempio in stanze lontane o su piani differenti. Non ci sono perdite nella qualità, e puoi raggiungere velocità di connessione Wi-Fi fino a 300Mbps in 2.4GHz.

Con indicatore LED per comprendere il funzionamento adatto, il tasto WPS per la sincronizzazione e le facili indicazioni su carta, utilizzare il Ripetitore Wireless TP-Link Mercusys ME10 sarà un gioco da ragazzi! La compatibilità infine, è massima: questo extender può essere infatti associato a qualsiasi Router o Access Point.

