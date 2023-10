Black Friday PureVPN: fino all’84% di sconto e 3 mesi gratis

Sei in cerca di un servizio VPN veloce che ti permetta di navigare in tutta sicurezza, guardare i cataloghi esteri di servizi streaming e non solo? La risposta a tutto ciò è PureVPN. Si tratta di un servizio, scelto da più di 3 milioni di utenti, grazie al quale potrai navigare su internet in modo anonimo e proteggere i tuoi dati tramite un tunnel crittografato. Pure VPN è compatibile con diversi sistemi operativi e offre 6.500 server con più di 300.000 IP in oltre 70 paesi del mondo per garantirti una completa accessibilità. Questo servizio propone piani mensili, annuali e biennali, a seconda delle esigenze degli utenti. Grazie alle offerte del Black Friday anticipato, potrai approfittare di uno sconto fino all’84% sui piani biennali, ma anche dell’offerta PureMAX che offre una protezione completa, con 3 mesi di servizio gratuito e la possibilità di vincere un “Golden Ticket”.

PureVPN: le migliori offerte del Black Friday anticipato

Come già accennato, le offerte migliori di PureVPN riguardano i piani di 2 anni. Il piano Standard è attualmente disponibile al prezzo di 1,91 euro al mese, con uno sconto dell’84% sul prezzo originario di 11,76 euro al mese. Questo offre soltanto una VPN ultraveloci da poter attivare su tutti i tuoi dispositivi. Se desideri di più puoi passare al piano PureVPN Plus, acquistabile al prezzo di 2,88 euro al mese, con l’82% di sconto sul prezzo iniziale di 16,02 euro. Oltre alla VPN veloce, questo piano ti offre anche un gestore delle password (accessibile da tutti i tuoi device) per memorizzare in modo illimitato le tue chiavi d’accesso e generare password forti. Inoltre, grazie alla crittografia dei file, potrai proteggere i tuoi file, i tuoi dati bancari e approfittare di un conveniente cloud storage.

Il piano più conveniente è però il piano PureMAX. Oltre ai vantaggi già citati, potrai proteggere i tuoi account social, bloccare gli annunci mirati e ripristinare i tuoi dati grazie al gestore della privacy. Il prezzo è di 3,23 euro al mese, con uno sconto dell’83% sul prezzo originario di 19,32 euro al mese. Inoltre, potrai anche ottenere 3 mesi di servizio gratis e la possibilità di trovare il “Golden Ticket”, che ti permetterà di regalare un secondo abbonamento PureMAX ad un tuo amico. Si tratta di un’offerta a tempo attiva ancora per pochi giorni. Non perdere l’occasione e prova a PureVPN. Se pensi che il servizio non faccia al caso tuo, puoi richiedere un rimborso totale entro 31 giorni dall’acquisto (per i piani annuali e biennali).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.