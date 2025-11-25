Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Black Friday pCloud: maxi sconti sui piani a vita e bundle 3-in-1

Hai bisogno di uno spazio cloud per archiviare i tuoi file? Dovresti valutare le proposte di pCloud, ora in maxi sconto con il Black Friday.
Black Friday pCloud: maxi sconti sui piani a vita e bundle 3-in-1
Hai bisogno di uno spazio cloud per archiviare i tuoi file? Dovresti valutare le proposte di pCloud, ora in maxi sconto con il Black Friday.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 25 nov 2025
Link copiato negli appunti

Al periodo delle grandi offerte si aggiunge anche pCloud, che lancia una promozione per il Black Friday particolarmente vantaggiosa sui suoi servizi Lifetime. Al centro della campagna ci sono sia i piani cloud con pagamento unico sia un bundle che riunisce tre strumenti fondamentali per archiviazione e protezione dei dati.

La promozione è diretta sia agli utenti che cercano molto spazio sia verso chi desidera un sistema completo per custodire file e informazioni sensibili in modo definitivo. Per approfittare degli sconti, che analizzeremo meglio nelle prossime righe, basta andare sul sito di pCloud.

Le soluzioni pCloud in sconto e il nuovo bundle 3-in-1

La proposta più ricca della campagna Black Friday di pCloud è il pacchetto che combina 5 TB di spazio cloud con due tool dedicati alla sicurezza digitale: Encryption e Pass Premium. Il valore complessivo del bundle supera i 1.500€, ma durante questi giorni scende a 599€ grazie allo sconto del 52%. Encryption applica una protezione locale ai file, così i contenuti restano leggibili solo dall'utente, mentre Pass Premium conserva password e altre credenziali in modo sicuro, con funzioni di compilazione automatica e condivisione protetta.

Accanto al bundle, pCloud propone ribassi significativi sui suoi piani Lifetime. Premium da 1 TB passa a 199€, Premium Plus da 2 TB scende a 279€ e il Ultra da 10 TB è acquistabile a 799€. Tutti includono archiviazione per sempre con un'unica spesa, sincronizzazione con tutti i dispositivi e un sistema di backup automatico. La piattaforma integra inoltre strumenti utili per spostare dati da altri servizi cloud, un player audio e video e una sezione dedicata alle fotografie che organizza le immagini in modo ordinato.

La promozione Black Friday di pCloud copre un'ampia gamma di esigenze: archiviazione ad ampio respiro, sicurezza dei dati e gestione delle password in un unico ecosistema digitale. Le offerte sono disponibili per un periodo limitato sul sito ufficiale e rappresentano l'occasione migliore per ottenere spazio cloud permanente con un risparmio rilevante.

