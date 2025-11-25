Black Friday pCloud: maxi sconti sui piani a vita e bundle 3-in-1

Al periodo delle grandi offerte si aggiunge anche pCloud, che lancia una promozione per il Black Friday particolarmente vantaggiosa sui suoi servizi Lifetime. Al centro della campagna ci sono sia i piani cloud con pagamento unico sia un bundle che riunisce tre strumenti fondamentali per archiviazione e protezione dei dati.

La promozione è diretta sia agli utenti che cercano molto spazio sia verso chi desidera un sistema completo per custodire file e informazioni sensibili in modo definitivo. Per approfittare degli sconti, che analizzeremo meglio nelle prossime righe, basta andare sul sito di pCloud.

Le soluzioni pCloud in sconto e il nuovo bundle 3-in-1

La proposta più ricca della campagna Black Friday di pCloud è il pacchetto che combina 5 TB di spazio cloud con due tool dedicati alla sicurezza digitale: Encryption e Pass Premium. Il valore complessivo del bundle supera i 1.500€, ma durante questi giorni scende a 599€ grazie allo sconto del 52%. Encryption applica una protezione locale ai file, così i contenuti restano leggibili solo dall'utente, mentre Pass Premium conserva password e altre credenziali in modo sicuro, con funzioni di compilazione automatica e condivisione protetta.

Accanto al bundle, pCloud propone ribassi significativi sui suoi piani Lifetime. Premium da 1 TB passa a 199€, Premium Plus da 2 TB scende a 279€ e il Ultra da 10 TB è acquistabile a 799€. Tutti includono archiviazione per sempre con un'unica spesa, sincronizzazione con tutti i dispositivi e un sistema di backup automatico. La piattaforma integra inoltre strumenti utili per spostare dati da altri servizi cloud, un player audio e video e una sezione dedicata alle fotografie che organizza le immagini in modo ordinato.

La promozione Black Friday di pCloud copre un'ampia gamma di esigenze: archiviazione ad ampio respiro, sicurezza dei dati e gestione delle password in un unico ecosistema digitale. Le offerte sono disponibili per un periodo limitato sul sito ufficiale e rappresentano l'occasione migliore per ottenere spazio cloud permanente con un risparmio rilevante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.