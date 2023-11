Black Friday: OSCAL PAD15 Tablet in offerta con OLTRE 100€ IN MENO!

Se stai cercando un'offerta degna di questo nome per un Tablet, sappi che il Black Friday porta direttamente a casa tua un'occasione UNICA con un DOPPIO sconto per il PAD15 Tablet di Oscal, che ti farà risparmiare una quantità considerevole sul prezzo originale, e avrai anche compresa la penna per touchscreen.

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon il PAD15 Tablet di Oscal a soli 169,99€, con uno sconto del 39% sul totale e un risparmio di ben 108€! Potrai anche aggiungere un ulteriore 6% di sconto grazie al coupon di novembre di Amazon e risparmiare altri 10€!

Un tablet esagerato!

Questo Tablet in offerta dispone di uno schermo da 10,36 pollici con risoluzione 2K, capace di offrirti grazie alla sua qualità un'esperienza visiva di livello altissimo. Dalla sua ha anche un processore di alta fascia, 8GB di RAM, che può essere virtualmente espansa a 16GB, e uno spazio di archiviazione interno da 256GB espandibile fino a 1TB.

Il sistema operativo di base che userai con il PAD15 Tablet di Oscal è Android 13, e potrai contare su una durata elevata della batteria e sulla possibilità di effettuare la ricarica rapida.

