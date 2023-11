Black Friday: OFFERTISSIMA per la Smart TV Toshiba QLED 4K da 50 pollici!

Una Smart TV incredibile da 5o pollici è la risposta a tutte le tue esigenze cinematografiche casalinghe! E con l'occasione arrivata col Black Friday su Amazon puoi fare diventare tutto realtà, grazie allo sconto incredibile disponibile da oggi per la Smart TV Toshiba QLED 4K 50''!

Infatti da oggi puoi aggiudicarti su Amazon in offerta la Smart TV Toshiba QLED 4K 50'' in questione a soli 319€, con uno sconto esagerato del 20% sul prezzo più basso di recente, ma addirittura 100€ in meno rispetto al prezzo ufficiale!

L'esperienza cinematografica, sul divano di casa!

Questo Smart TV QLED gode addirittura di 1 miliardo di sfumature di colore per una precisione delle immagini mai vista prima, con anche contenuti in 4K HDR perfetti come nessun altro. Inoltre grazie al Dolby Vision, la tua esperienza è fino a 40 volte più luminosa rispetto allo standard, ed il colore nero è ben 10 volte più scuro!

Ovviamente con questa Smart TV Toshiba QLED 4K avrai dalla tua parte una grandezza di ben 50 pollici per lo schermo, e con tutti i confort della Smart TV, con contenuti streaming, navigazione, e ottimizzazioni per console da gioco.

