Black Friday: OFFERTA BOMBA per la Sony Vlog Camera, SCONTO di 230€!

Offerte del genere sono di quelle che renderanno unico e indimenticabile il tuo Black Friday, perché stiamo parlando di un risparmio ENORME su un prodotto esageratamente performante. Da oggi infatti trovi in offerta niente meno che la Sony Vlog Camera, con un doppio sconto che ti farà impazzire!

Da oggi infatti puoi acquistare su Amazon in offerta la Sony Vlog Camera ZV-1 con schermo LCD a soli 602€, ma se applicherai un ulteriore sconto col coupon pagherai solamente 569,90€! In pratica, uno sconto totale di 230€ sulla Camera! Un'offerta esageratamente grande!

La Vlog Camera perfetta

Questa Camera ZV-1 è stata progettata per il vlogging, è dotata di schermo LCD orientabile, segnale luminoso di ripresa per selfie, impugnatura ergonomica, e soprattutto è facile da utilizzare. Sia la qualità visiva (on effetto Soft Skin, tonalità della pelle naturale e luminosità ottimizzata per la ripresa dei volti) sia quella audio, sono di livello premium, e la rendono un must have.

Potrai anche connettere la la Sony Vlog Camera ZV-1 al PC tramite USB per effettuare live streaming o videoconferenze ad alta qualità video e audio (e non necessita di App). Nel pacchetto avrai oltre alla camera, anche un pacco batteria ricaricabile, un cavo USB micro, e una protezione antivento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.