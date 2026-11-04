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Il Black Friday di NordVPN porta in dote uno sconto fino al 78%

Il Black Friday di NordVPN porta in dote uno sconto fino al 78%
Federico Pisanu
Pubblicato il 4 nov 2026
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I piani di due anni di NordVPN sono protagonisti della promozione Black Friday di NordVPN, uno dei migliori fornitori VPN a livello mondiale. L’iniziativa permette di risparmiare fino al 78% sul prezzo di listino e di guadagnare tre mesi extra di servizio in regalo, a cui si aggiunge la garanzia di rimborso di trenta giorni.

Lo sconto massimo è riservato al piano Completo, il cui prezzo è ora pari a 3,99 euro al mese. Con questo piano, oltre al servizio VPN che è uguale per tutti i tre piani messi a disposizione da NordVPN, si ottiene anche l’antivirus di nuova generazione, grazie al quale si beneficia della protezione da truffe e phishing, del blocco di pubblicità e tracciamento dati, del rilevamento phishing e della protezione anti-malware.

Pagina offerta NordVPN

nordvpn offerta black friday

Il piano più economico è invece quello Base. Al momento è in offerta a 3,49 euro al mese e assicura una VPN sicura e veloce per navigare sul web in completo anonimato e guardare i propri contenuti streaming preferiti in totale libertà e senza la minima preoccupazione in qualunque posto si risieda.

Il terzo e ultimo piano è Ultimate Max, ora in offerta a 7,99 euro al mese approfittando del 71% di sconto rispetto al prezzo di listino del servizio. In aggiunta alle funzionalità incluse nel piano Standard si annoverano l’IP dedicato e l’assicurazione Cyber, grazie alla quale si riceve una copertura massima di 5.000 euro per il rimborso dei costi relativi al furto d’identità e in caso di truffa.

L’offerta del Black Friday di NordVPN sarà valida sulla pagina dedicata fino al 9 dicembre.

Pagina offerta NordVPN

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