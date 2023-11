Black Friday: Monitor AOC da 24'' FHD in OFFERTISSIMA su Amazon!

Continuano a valanga gli sconti del Black Friday di Amazon, e anche questa volta ha il prodotto adatto a te: se infatti stai cercando un ottimo monitor per il tuo computer, sul sito è comparsa l'offerta OTTIMA per il Monitor AOC da 24 pollici, ovviamente in Full HD.

Da oggi potrai aggiudicarti su Amazon in offerta il Monitor AOC da 24 pollici Full HD a soli 79,99€, con uno sconto del 27% sul totale e un risparmio generoso per te di circa 30€!

Il monitor pratico e sicuro

Con questo monitor potrai godere di un'eccellente qualità dell'immagine con la risoluzione FHD e gli ampi angoli di visione del pannello VA. Per la protezione degli occhi sono presenti le tecnologie di antisfarfallio e riduzione di luci blu.

Questo Monitor AOC da 24 pollici Full HD possiede un tempo di risposta rapido di 4 ms, display opaco, uscita cuffie, cornice stretta su 3 lati, compatibile con montaggio VESA 100x100, e supporto rimovibile. Oltre al monitor, all'interno della confezione che riceverai a casa, avrai anche in dotazione il cavo di alimentazione, un cavo HDMI/audio, un CD contenente i driver, e ovviamente la scheda di garanzia.

