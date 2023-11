Black Friday: Lenovo D24-45 Monitor ora in OFFERTA su Amazon!

Un monitor buono è sempre indispensabile per una postazione di lavoro su PC che si rispetti, e un monitor buono in offerta lo è ancora di più! Grazie al Black Friday di Amazon infatti puoi acquistare a un prezzo molto ribassato il monitor Lenovo D24-45 da 24'' FullHD.

Infatti puoi acquistare oggi in offerta su Amazon il monitor Lenovo D24-45 da 24'' a soli 99€, con uno sconto del 17% sul prezzo più basso recente, ma soprattutto con ben 40€ di sconto sul prezzo di listino del prodotto! Un affare davvero niente male.

Un monitor per lavorare al meglio

Il monitor in questione gode di un display 23.8" Full HD IPS con risoluzione 1920 x 1080. Questo monitor da 23.8 pollici Full HD ti consentirà di avere a schermo dettagli cristallini e colori vivaci da ogni angolazione. Ovviamente grazie al suo design elegante non sfigurerà né in casa, né in ufficio.

Ottime le prestazioni: il monitor Lenovo D24-45 ha un tempo di latenza di 4ms e ottimizza la responsività dello schermo, e ha inoltre una frequenza di aggiornamento pari 75 Hz e 250 nits di luminosità. Potrai collegarlo al tuo PC o console tramite gli input HDMI o VGA.

