Black Friday, la promo di DAZN: piano Family con 480€ di sconto

Con l'arrivo del Black Friday, DAZN ha introdotto una nuova iniziativa dedicata a ex abbonati e utenti che non hanno mai attivato un piano sulla piattaforma. La promozione permette di attivare il piano Family a 29,99€ al mese per il primo anno, anziché 69,99€, con un risparmio complessivo di 480€.

Si tratta di una delle offerte più vantaggiose degli ultimi mesi di DAZN, soprattutto perché il piano Family consente di guardare gli eventi sportivi da due reti Internet diverse nello stesso momento, caratteristica non prevista dai piani base. Per verificare se si rientra tra i destinatari dell’iniziativa, è sufficiente accedere al proprio profilo sul sito di DAZN.

Cosa include il piano Family in promozione su DAZN

Sottoscrivendo il pacchetto Family si ottiene l'accesso all’intero catalogo sportivo di DAZN, che comprende:

Serie A Enilive

Serie BKT

Eurosport

LaLiga EA Sports

CEV Champions League di volley

Liga Portugal Betclic

Jupiler Pro League

FIFA+

Serie A femminile

NFL

Roland Garros

Australian Open

Le principali competizioni di ciclismo

UFC

Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e sport invernali di punta

PGA Tour

LIV Golf

SuperLega

Serie A1 Tigotà

Per attivare l'offerta basta visitare la pagina dedicata sul sito di DAZN e verificare la comparsa della finestra che segnala il prezzo promozionale:

Lo sconto in questione è disponibile fino al 26 novembre 2025, salvo eventuali proroghe. Trascorsi i dodici mesi iniziali, l'abbonamento verrà rinnovato automaticamente secondo le tariffe correnti, a meno che non venga disdetto.

Come precisato nei Termini e Condizioni (art. 21.1), il piano Family di DAZN permette l’utilizzo simultaneo di due dispositivi connessi a reti diverse, offrendo così una maggiore libertà di visione.

