Black Friday, la promo di DAZN: piano Family con 480€ di sconto

Ci siamo: il Black Friday 2025 è arrivato anche su DAZN, che sconta il piano Family annuale di ben 480€ in meno. Ecco come avere la promo.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 22 nov 2025
Link copiato negli appunti

Con l'arrivo del Black Friday, DAZN ha introdotto una nuova iniziativa dedicata a ex abbonati e utenti che non hanno mai attivato un piano sulla piattaforma. La promozione permette di attivare il piano Family a 29,99€ al mese per il primo anno, anziché 69,99€, con un risparmio complessivo di 480€.

Si tratta di una delle offerte più vantaggiose degli ultimi mesi di DAZN, soprattutto perché il piano Family consente di guardare gli eventi sportivi da due reti Internet diverse nello stesso momento, caratteristica non prevista dai piani base. Per verificare se si rientra tra i destinatari dell’iniziativa, è sufficiente accedere al proprio profilo sul sito di DAZN.

Vai all'offerta di DAZN per il Black Friday

Cosa include il piano Family in promozione su DAZN

Sottoscrivendo il pacchetto Family si ottiene l'accesso all’intero catalogo sportivo di DAZN, che comprende:

  • Serie A Enilive
  • Serie BKT
  • Eurosport
  • LaLiga EA Sports
  • CEV Champions League di volley
  • Liga Portugal Betclic
  • Jupiler Pro League
  • FIFA+
  • Serie A femminile
  • NFL
  • Roland Garros
  • Australian Open
  • Le principali competizioni di ciclismo
  • UFC
  • Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e sport invernali di punta
  • PGA Tour
  • LIV Golf
  • SuperLega
  • Serie A1 Tigotà

Per attivare l'offerta basta visitare la pagina dedicata sul sito di DAZN e verificare la comparsa della finestra che segnala il prezzo promozionale:

dazn black friday 2025

Lo sconto in questione è disponibile fino al 26 novembre 2025, salvo eventuali proroghe. Trascorsi i dodici mesi iniziali, l'abbonamento verrà rinnovato automaticamente secondo le tariffe correnti, a meno che non venga disdetto.

Come precisato nei Termini e Condizioni (art. 21.1), il piano Family di DAZN permette l’utilizzo simultaneo di due dispositivi connessi a reti diverse, offrendo così una maggiore libertà di visione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

