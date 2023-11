Black Friday Kaspersky: i migliori pacchetti di sicurezza scontati fino al 63%

Se sei alla ricerca di una soluzione completa per la sicurezza informatica, che includa antivirus, tutela della privacy, firewall e altri servizi, ecco la grande opportunità che si adatta perfettamente alle vostre esigenze.

In occasione del Black Friday 2023, avrai la possibilità di sottoscrivere uno dei piani offerti da Kaspersky con uno sconto eccezionale del 63%!

Entro il 23 novembre hai l'opportunità di sottoscrivere l'abbonamento annuale al piano Plus partendo da 25,99€ per il primo anno.

La versione Premium, proposta a 29,99€ all'anno, si presenta come la soluzione più completa, includendo una VPN, un antivirus e un password manager.

Indipendentemente dalla tua scelta di piano, avrai la possibilità di determinare il numero di dispositivi da coprire, partendo da 1 fino ad arrivare a 5.

Perché Kaspersky Premium è l'antivirus che tutti dovrebbero considerare

Kaspersky rappresenta un software di eccellenza concepito per assicurare la completa sicurezza del tuo smartphone, computer o tablet.

Questo aspetto assume maggiore rilevanza quando si tiene conto della sua compatibilità con diversi dispositivi, a seconda della versione scelta.

Di conseguenza, si configura come una soluzione ottimale per coloro che intendono esplorare il web in modo sicuro, tutelando i propri dati personali da eventuali minacce quali virus dannosi e malware.

Il pacchetto è particolarmente adatto a coloro che desiderano evitare l'installazione di numerosi programmi, ciascuno con una funzione specifica.

Oltre a garantire la sicurezza contro i malware, offre funzionalità per l'eliminazione dei virus già presenti nei tuoi dispositivi, pulizia dello spazio del dispositivo, protezione anti-phishing, ottimizzazione delle prestazioni e molte altre caratteristiche, il tutto con un singolo abbonamento.

Tuttavia, ti consigliamo di visitare la pagina dedicata alla promozione del Black Friday su Kaspersky, dove potrai scoprire ulteriori dettagli sulle funzioni e approfittare dell'offerta. Cogli subito questa opportunità, poiché l'offerta finirà il 23 novembre.

