Black Friday: in OFFERTA la memoria SSD interna Crucial BX500 da 1TB

Con il Black Friday che si sta svolgendo in queste ultime ore, hai ancora l'occasione di trovare il prodotto più adatto a te, e se stai cercando una super memoria interna per il tuo PC portatile, il momento è arrivato! Infatti una SSD come quella di Crucial ora in offerta, farà impennare verso l'alto le prestazioni del tuo computer, senza spendere un patrimonio!

Da oggi puoi quindi acquistare in offerta su Amazon la Memoria SSD interna Crucial BX500 da 1TB a soli 54,99€, con uno sconto dell'11% e risparmiando ben 7€ sul prezzo più basso recente, che era già stato ribassato!

Velocità, spazio e convenienza con Crucial!

Grazie a questa memoria SSD di Crucial portai avviare molto più velocemente il tuo PC, ma anche ottimizzare la risposta del sistema operativo, e chiaramente aprire i vari file in modo più rapido. Stiamo parlando infatti di un oggettino ben 3 volte più veloce di un disco rigido tradizionale!

Inoltre la Memoria SSD interna Crucial BX500 migliora la durata di vita della batteria, perché ha un’efficienza energetica 45 volte superiore. Per collegarlo al tuo dispositivo, avrai bisogno che sia compatibile con l'interfaccia SATA.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.