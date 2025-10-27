Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Black Friday Hostinger Horizons: crea il tuo sito web senza codice e ottieni 2 mesi gratis
Con Hostinger Horizon creare il tuo sito web non è mai stato così semplice: approfitta degli sconti per il Black Friday.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 27 ott 2025
Hostinger ha già lanciato la sua campagna di offerte per il Black Friday su tutti i tuoi prodotti ed è il caso davvero di approfittarne. In questo articolo ti parliamo allora di Hostinger Horizons, una piattaforma con cui potrai creare il tuo sito web professionale senza scrivere una riga di codice ma solo dando forma alle tue idee. Prima di spiegarti come, ti diciamo subito in cosa consiste l'offerta: 30% di sconto su un piano a tua scelta e 2 mesi aggiuntivi gratis.

Offerte Hostinger Horizons

Un servizio pensato per te che vuoi trasformare la tua idea in una realtà digitale in poco tempo, ma non hai conoscenze di codice. Ti basterà trovare le parole migliori per descrivere il progetto all'intelligenza artificiale, aggiungendo se vuoi anche i tuoi testi personalizzati o immagini, in modo che Horizons lavori per te generando automaticamente la struttura, il design e i contenuti ottimizzati. Naturalmente, il lavoro non sarà subito definitivo ma potrai richiedere modifiche all'AI tutte le volte che vuoi.

Altrettanto semplice è poi la fase di pubblicazione: basterà un clic per mettere online il tuo sito o la tua app su un dominio personalizzato con hosting sicuro incluso. Grazie alle integrazioni con Stripe e Supabase, inoltre, potrai i lanciare prodotti reali e funzionanti, gestire pagamenti e database senza alcuna competenza tecnica.

Horizons è disponibile in oltre 80 lingue, il che è un vantaggio se vuoi lanciare un progetto su scala internazionale. Inclusi nel prezzo avrai anche dominio, email aziendale, hosting e strumenti di gestione centralizzati in un unico ambiente semplice e intuitivo.

A tutto questo, infine, aggiungi il supporto clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in 8 lingue, pronto ad assisterti in ogni fase del percorso.

