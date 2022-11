Il Black Friday di Hostinger? Fino all'81% sui piani hosting

Questo periodo dell'anno è l'ideale per trovare offerte molto interessanti non solo per quanto riguarda l'acquisto di beni ma anche nel settore dei servizi digitali.

Chi cerca un hosting di alto livello a un prezzo accessibile, per esempio, trova in quanto proposto da Hostinger un'opportunità pressoché imperdibile. Stiamo infatti parlando di sconti fino all'81% sui piani hosting più dominio e SLL gratis.

Di fatto, dai neofiti del settore che vogliono aprire un blog personale fino ai webmaster professionisti, possono individuare un piano ideale per le proprie necessità a costi più che accessibili. D'altro canto, Hostinger è un provider rinomato, capace di offrire standard qualitativi invidiabili da maggior parte della concorrenza.

Con l'offerta del Black Friday di Hostinger spazio Web di alto livello a prezzi stracciati

Hostinger è un servizio fondato nell'ormai lontano 2004 a Kaunas, in Lituania. Da allora, questa azienda non ha fatto altro che crescere, confermandosi come uno dei marchi al top del settore.

Al di là della qualità complessiva della piattaforma, ciò che la rende unica è l'ampio ventaglio di caratteristiche dei piani hosting proposti. Nel contesto delle sottoscrizioni con promozione legata al Black Friday, per esempio, possiamo citare Single Web Hosting.

Il piano in questione si rivela ideale per i novizi o per i siti Web con poche visite. Si parla di uno spazio da 50 GB su SSD e ottimizzazione per WordPress. Il tutto con uno sconto dell'81% rispetto al prezzo di listino, il che si traduce in appena 1,49 euro al mese.

Il passo successivo, con siti fino a 25.000 visite al mese è costituito da Premium Web Hosting. Questa sottoscrizione include 100 GB di spazio su SSD, uno spazio più che sufficiente per una vasta quantità di contesti. In questo caso, lo sconto è dell'80%.

Infine, Business Web Hosting rappresenta il top per chi intende lavorare online, con E-commerce o progetti che prevedono traffico elevato. Il piano consente di gestire fino a 100 siti, con 200 GB di spazio su SSD, un pratico strumento di staging per WordPress e un sistema avanzato di backup giornalieri. In questo caso, lo sconto risulta del 75%.

