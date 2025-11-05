Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Early Black Friday Hostinger: fino all'80% di sconto su hosting WordPress e website builder

C'è anche il 64% di sconto sul piano VPS Hosting KVM 2 e il servizio di migrazione gratuita incluso in tutti i piani.
Federico Pisanu
Pubblicato il 5 nov 2025
Le offerte Early Black Friday di Hostinger rappresentano un'opportunità notevole per chi sta pensando di aprire un nuovo sito web o vorrebbe migrare hosting e dominio già esistenti in un provider di livello internazionale, così da far compiere al proprio progetto il definitivo salto di qualità. Fino al 9 novembre sarà possibile risparmiare fino all'80% sui prodotti hosting per WordPress e website builder, più il 64% di sconto sul pacchetto VPS Hosting KVM 2. Tutti i piani includono inoltre il servizio di migrazione gratuito, gestito in toto dal team di esperti Hostinger.

Vai alle offerte del Black Friday di Hostinger

Fino all'80% di sconto sui piani hosting per WordPress

In casa Hostinger è attiva la promozione Early Black Friday. I primi a poterne approfittare sono gli utenti interessati all'apertura di un blog, un sito che tratta un argomento di nicchia o un e-commerce, dal momento che l'hosting per WordPress gode di uno sconto fino all'80%.

Il piano Premium si rivolge in particolare alle persone che desiderano aprire un nuovo blog, invece quello Business mira a intercettare i clienti che necessitano di un nuovo e-commerce.

Segnaliamo anche il servizio di migrazione offerto gratuitamente da Hostinger per tutti gli utenti che hanno già un sito online e vorrebbero trasferire sia il dominio che tutti i contenuti ospitati nell'attuale spazio hosting. Il trasferimento richiede meno di cinque minuti e non va a inficiare sul posizionamento SEO né tantomeno sulle prestazioni del sito web, che rimane live durante tutta la procedura. Qualora ci fosse bisogno, inoltre, il team di esperti Hostinger provvederà a offrire il proprio supporto in qualsiasi momento della giornata.

Hosting WordPress - 80% di sconto

hostinger web hosting wordpress offerta

Fino all'80% di sconto sui piani Website Builder

Per tutti coloro che sognano di aprire un sito personale ma vi hanno rinunciato fino a oggi per scarse, se non nulle, conoscenze di informatica e/o programmazione, segnaliamo lo sconto fino all'80% sui piani Website Builder di Hostinger, che includono lo strumento website builder basato sull'intelligenza artificiale per consentire di realizzare da zero un nuoto sito web partendo da una semplice descrizione.

La scelta del piano Premium è consigliata a quanti desiderano aprire un blog o un sito come portfolio personale, mentre il piano Business permette di costruire un e-commerce in pochi minuti sfruttando avanzati strumenti AI.

Website Builder - 80% di sconto

hostinger website builder premium offerta

64% di sconto sul piano VPS Hosting KVM 2

Tra le principali offerte della promo Early Black Friday di Hostinger segnaliamo anche il 64% sul piano VPS Hosting KVM 2, disponibile al prezzo scontato di 6,49 euro al mese per i primi due anni.

Ogni piano VPS Hosting include l'utilizzo di processori AMD EPYC e SSD NVMe per assicurare prestazioni sempre al top, una velocità di rete di 1 Gbps, backup gratuiti settimanali, la gestione del firewall, un dominio .cloud gratuito per un anno, un assistente AI basato su MCP e un set completo di endpoint per la gestione dei propri servizi tramite richieste HTTP standard.

VPS Hosting KVM 2 - 64% di sconto

hostinger vps hosting kvm 2 offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

