Early Black Friday Hostinger: fino all'80% di sconto su hosting WordPress e website builder

Le offerte Early Black Friday di Hostinger rappresentano un'opportunità notevole per chi sta pensando di aprire un nuovo sito web o vorrebbe migrare hosting e dominio già esistenti in un provider di livello internazionale, così da far compiere al proprio progetto il definitivo salto di qualità. Fino al 9 novembre sarà possibile risparmiare fino all'80% sui prodotti hosting per WordPress e website builder, più il 64% di sconto sul pacchetto VPS Hosting KVM 2. Tutti i piani includono inoltre il servizio di migrazione gratuito, gestito in toto dal team di esperti Hostinger.
Fino all'80% di sconto sui piani hosting per WordPress
In casa Hostinger è attiva la promozione Early Black Friday. I primi a poterne approfittare sono gli utenti interessati all'apertura di un blog, un sito che tratta un argomento di nicchia o un e-commerce, dal momento che l'hosting per WordPress gode di uno sconto fino all'80%.
- piano Premium in sconto dell'80%: 2,49 euro al mese per 48 mesi, poi 9,99 euro al mese
- piano Business in sconto del 78%: 3,29 euro al mese per 48 mesi, poi 12,99 euro al mese
Il piano Premium si rivolge in particolare alle persone che desiderano aprire un nuovo blog, invece quello Business mira a intercettare i clienti che necessitano di un nuovo e-commerce.
Segnaliamo anche il servizio di migrazione offerto gratuitamente da Hostinger per tutti gli utenti che hanno già un sito online e vorrebbero trasferire sia il dominio che tutti i contenuti ospitati nell'attuale spazio hosting. Il trasferimento richiede meno di cinque minuti e non va a inficiare sul posizionamento SEO né tantomeno sulle prestazioni del sito web, che rimane live durante tutta la procedura. Qualora ci fosse bisogno, inoltre, il team di esperti Hostinger provvederà a offrire il proprio supporto in qualsiasi momento della giornata.
Fino all'80% di sconto sui piani Website Builder
Per tutti coloro che sognano di aprire un sito personale ma vi hanno rinunciato fino a oggi per scarse, se non nulle, conoscenze di informatica e/o programmazione, segnaliamo lo sconto fino all'80% sui piani Website Builder di Hostinger, che includono lo strumento website builder basato sull'intelligenza artificiale per consentire di realizzare da zero un nuoto sito web partendo da una semplice descrizione.
- piano Website Builder Premium in sconto dell'80%: 2,49 euro al mese per 48 mesi, poi 9,99 euro al mese
- piano Website Builder Business in sconto del 78%: 3,29 euro al mese per 38 mesi, poi 12,99 euro al mese
La scelta del piano Premium è consigliata a quanti desiderano aprire un blog o un sito come portfolio personale, mentre il piano Business permette di costruire un e-commerce in pochi minuti sfruttando avanzati strumenti AI.
64% di sconto sul piano VPS Hosting KVM 2
Tra le principali offerte della promo Early Black Friday di Hostinger segnaliamo anche il 64% sul piano VPS Hosting KVM 2, disponibile al prezzo scontato di 6,49 euro al mese per i primi due anni.
- piano VPS Hosting KVM 2 in sconto del 64%: 6,49 euro al mese per 24 mesi, poi 12,99 euro al mese per due anni
Ogni piano VPS Hosting include l'utilizzo di processori AMD EPYC e SSD NVMe per assicurare prestazioni sempre al top, una velocità di rete di 1 Gbps, backup gratuiti settimanali, la gestione del firewall, un dominio .cloud gratuito per un anno, un assistente AI basato su MCP e un set completo di endpoint per la gestione dei propri servizi tramite richieste HTTP standard.
Se vuoi aggiornamenti su Hosting inserisci la tua email nel box qui sotto: