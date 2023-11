Black Friday: GRANDE OFFERTA per l'Hard Disk LaCie Rugged Mini da 1TB

Il Black Friday porta occasioni a dir poco ghiotte sui nostri schermi, spesso con prodotti tecnologici a dir poco indispensabili nella vita di oggi sempre in movimento. Ebbene, se stai cercando un Hard Disk portatile molto capiente, resistente, e adatto a tutte le occasioni, questo è proprio il tuo giorno fortunato!

Da oggi infatti puoi aggiudicarti in offerta su Amazon l'Hard Disk portatile LaCie Rugged Mini da 1 TB a soli 84,99€, con uno sconto del 17% sul totale e un risparmio per te di oltre 17€!

Il tuo mondo in tasca con LaCie!

Questo Hard Disk portatile è utilissimo e performante, con 1TB di spazio che potrai utilizzare in tutti i modi preferisci, dallo spostare i dati, al portare con te foto video e film, e molto altro ancora. Inoltre è resistente agli urti e alle cadute fino a 1,2 m in modalità non operativa, e resistente alla pressione fino a 1000 kg!

L'Hard Disk portatile LaCie Rugged Mini possiede un software di backup automatico e la crittografia AES a 256 bit, che assicurano che i tuoi dati importanti siano sempre protetti.

