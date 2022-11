Black Friday di Cyberghost? VPN con l'83% di sconto e 4 mesi GRATIS

Arriva il Black Friday e, come da tradizione, comincia un momento dell'anno ideale per acquisti di beni e servizi.

Nel contesto delle VPN, strumenti ormai pressoché indispensabili per chiunque abbia accesso alla rete, non mancano le promozioni interessanti. In ottica Black Friday, Cyberghost ha realizzato una proposta tra le più interessanti dell'intero settore.

Il noto provider VPN infatti, propone i suoi servizi con l'83% di sconto rispetto al prezzo di listino per quanto concerne l'abbonamento biennale. Non solo: sottoscrivendo questo piano, è possibile ottenere anche 4 mesi gratis di VPN in omaggio.

Tenendo conto della qualità complessiva di Cyberghost, si tratta di un'occasione che è davvero impensabile lasciarsi scappare.

Il Black Friday di Cyberghost ti offre una delle migliori VPN a un prezzo record

A contraddistinguere Cyberghost dalla concorrenza sono diversi fattori.

In primis, si tratta di uno dei provider più attenti lato privacy e anonimato dei propri clienti. Rispetto ad altri servizi di questo tipo infatti, tale azienda offre una concreta politica no log, tanto che la sede di Cyberghost è in Romania, nazione nota per rigide regole rispetto alla riservatezza.

Altro vantaggio da non sottovalutare è l'ampio raggio d'azione della VPN in ottica piattaforme supportate. Di fatto, si parla non solo di Windows, macOS, Linux e piattaforme mobile (Android e iOS), ma anche di ambienti come Android TV, Amazon Fire TV, Apple TV e tanti altri contesti.

La possibilità di effettuare l'accesso a 7 dispositivi in contemporanea con un singolo account e l'alto livello di sicurezza, anche grazie alla crittografia AES a 256 bit, sono altri vantaggi non da poco legati a questo servizio.

Le prestazioni dell'infrastruttura, forte di più di 9.200 server sparsi in 91 paesi, risulta poi eccellente sia per l'anonimato sia per prestazioni elevate a livello di connessione.

Cogliendo al volo l'occasione del Black Friday, Cyberghost risulta poi anche una soluzione molto economica: si parla infatti di appena 2,03 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.