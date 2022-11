Il Black Friday continua: ultima occasione per ottenere pCloud all'85% di sconto

Il Black Friday non è ancora finito. Nonostante il "Venerdì Nero" delle offerte sia ufficialmente passato, gli sconti e le promozioni in casa pCloud proseguono. La piattaforma leader nel settore del cloud storage ha infatti deciso di prolungare la propria offerta all'85% di sconto ancora per qualche giorno: è il momento giusto per approfittarne e risparmiare migliaia di euro sull'acquisto di uno dei vantaggiosissimi piani lifetime, tra i migliori qualitativamente (ed economicamente) parlando, senza abbonamento né costi extra aggiuntivi.

Ecco perché pCloud è tra i migliori provider

Nato nel 2013 dall'idea di un giovane team con sede in Svizzera, nel corso degli anni pCloud ha avuto l'opportunità di affermarsi grazie - soprattutto - all'alta qualità dei servizi offerti. Oggi si trova tra i gradini più alti nel settore del cloud storage grazie alle sue soluzioni di archiviazione a vita, che non richiedono perciò pagamenti aggiuntivi oltre ai costi sostenuti inizialmente per l'acquisto. Ciò libera l'utente dal peso di abbonamenti e tutti gli extra che altri servizi concedono invece dietro un ulteriore pagamento.

L'offerta proposta da pCloud in questo Black Friday prolungato è davvero vantaggiosa, oltre che esclusiva: non si era mai visto un prezzo così sulla piattaforma. Si parte da 139 euro (invece di 570) per il piano da 500 GB, mentre per 2 TB di spazio il costo è di 279 euro anziché 1.150. Ma il risparmio maggiore riguarda il piano da 10 TB: scontato, il prezzo scende a 890 euro, quando da listino è pari a 6.000 euro. Tutti i prezzi sono da intendersi una tantum.

Se acquisti un piano, queste sono le funzionalità che otterrai

Il funzionamento di pCloud è molto semplice e alla portata di tutti. Uno degli obiettivi della piattaforma, infatti, è quello di offrire un'esperienza il più user-friendly possibile: ti basta caricare i file che vuoi salvare nella nuvola, da PC o direttamente da smartphone, per averli sempre con te e accedervi in qualsiasi momento. pCloud, infatti, sincronizza automaticamente i file tra tutti i dispositivi collegati: un'opzione piuttosto comoda, che permette non solo di risparmiare spazio, ma di avere una migliore organizzazione di tutti i file.

Naturalmente pCloud permette una completa gestione dei file caricati, che possono essere anche condivisi con altri utenti, anche non iscritti. Le opzioni di condivisione sono molteplici e contribuiscono a rendere il servizio flessibile ed efficiente. Ci sono le cartelle condivise e i link condivisi, ma anche richieste di file (che, inviate ad altri utenti, permettono loro di caricare quanto richiesto direttamente sull'account senza che sia necessario l'accesso) e link diretti. Questa funzione in particolare consente di utilizzare pCloud come un servizio hosting per siti web HTML statici o per incorporare immagini.

Infine, l'aspetto fondamentale: la sicurezza dei dati caricati nella nuvola. pCloud ha fatto della sicurezza uno dei suoi perni, garantita da certificati TLS/SSL applicati su ogni file prima del trasferimento dal dispositivo al server. I dati vengono poi caricati su un minimo di tre differenti server, così da ottimizzare la loro protezione e mantenerli al sicuro da qualsiasi rischio. In più, ogni file è protetto da crittografia 256-bit AES, ma se preferisci maggiore sicurezza puoi acquistare a parte l'opzione pCloud Crypto.

Black Friday e pCloud: la promozione continua

La domanda principale che si pongono gli utenti è: ma pCloud conviene? La risposta è sì: la piattaforma eccelle infatti su tutti i fronti, dalle funzionalità al prezzo che risulta assolutamente vantaggioso rispetto alla concorrenza. La promozione Black Friday proseguirà ancora per qualche giorno: se ancora non l'hai fatto, questo è il momento giusto per passare a pCloud e beneficiare di tutti i suoi vantaggi a un prezzo scontatissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.