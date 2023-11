Black Friday: audio al TOP con l'OFFERTISSIMA per le Cuffie Philips Fidelio x2Hr/00

Con questo Black Friday le offerte fioccano, ma se stai cercando le cuffie perfette per te, che uniscano ottima qualità audio a comodità e soprattutto a un prezzo ultra vantaggioso, l'occasione è questa! Infatti oggi puoi acquistare le cuffie Philips Audio Fidelio x2Hr/00 con uno sconto pazzesco!

Infatti su Amazon per oggi in offerta le cuffie Philips Audio Fidelio x2Hr/00 sono tue a soli 79,99€, con uno sconto percentuale del 37% e un risparmio per te di addirittura 46€!

Audio con ottima risoluzione, prezzo perfetto!

Quest cuffie ti offrono un'esperienza d'ascolto ottima, con audio ottimo e comfort, direttamente a casa tua. L'audio che ascolterai è ad alta risoluzione, e riproduce la musica nella forma adatta. L'architettura con apertura posteriore delle cuffie elimina l'accumulo di pressione dell'aria dietro il driver, per la massima fedeltà audio.

Sono anche comodissime! Infatti dalla tua avrai i cuscinetti deluxe in schiuma memory, progettati per offrire un comfort di vestibilità duraturo e prestazioni audio ottimizzate. Queste cuffie sono collegabili anche con cavo jack da 3,5mm, e avrai dalla tua anche una clip per il cavo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.