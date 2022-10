Black Friday AtlasVPN: 2 anni con l'85% di sconto e 6 mesi GRATIS

Con l'autunno ormai nel vivo, è tempo di Black Friday e, nel contesto delle VPN, AtlasVPN propone una promozione alquanto importante.

Il noto provider, in grado di offrire uno strumento ideale per l'anonimato online e per la protezione della connessione, offre uno sconto dell'85% sull'abbonamento biennale rispetto al suo prezzo di listino. A questa riduzione di prezzo poi, aggiunge anche 6 mesi GRATIS di servizio: di fatto, la promozione legata al Black Friday risulta la migliore dell'anno per quanto riguarda AtlasVPN.

Per chi non conoscesse questo servizio, si tratta dell'unico del settore che permette di utilizzare un singolo account su un numero illimitato di dispositivi. Un vantaggio non da poco, che si va ad aggiungere ai tanti altri legati a questa VPN.

Con l'offerta del Black Friday, AtlasVPN costa solo 1,64 dollari al mese

Al di là della promozione, AtlasVPN è considerata da tempo una delle migliori VPN in circolazione.

L'ottimizzazione delle prestazioni, ideale per riprodurre contenuti video in streaming a 4K, rende questa soluzione apprezzata dagli amanti di film e serie TV. Il protocollo WireGuard, in tal senso, permette di ottenere il miglior bilanciamento possibile tra performance e sicurezza.

A rendere l'infrastruttura di tale VPN altamente efficace vi sono anche i tanti server ultra-veloci: se ne contano più di 750 sparsi in tutto il mondo, con la possibilità di ottenere indirizzi IP da pressoché qualunque paese.

La presenza di un adblocker, abbinato all'assistenza (disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7) sono altri fattori che rendono AtlasVPN così popolare tra gli utenti di tutto il mondo. La possibilità di utilizzare la stessa su dispositivi come PC Windows o Linux, Mac, dispositivi mobile (iOS e Android) e persino Android TV, offre ampie opportunità per tutta la famiglia.

