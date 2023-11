Black Friday Aruba Hosting: risparmia subito il 60%, ecco come

Aruba Hosting è un servizio di web hosting capace di soddisfare le esigenze di ogni tipo di utente. È uno dei migliori web hosting per qualità prezzo, poiché offre spazio e traffico illimitati a prezzi competitivi. Questo servizio è utile per chi desidera creare un blog personale o un sito web per la propria attività o per la propria azienda. Questo web hosting offre sia la possibilità di creare il sito da zero, ma avere anche un hosting WordPress gestito e pronto all’uso. Le possibilità sono infinite. Inoltre, in occasione del Black Friday, Aruba Hosting offre un megasconto del 60% per tutti i servizi hosting e domini (che si aggiunge ai prezzi già scontati). Ti basterà soltanto applicare il codice sconto “BLACKFRIDAY60” in fase di acquisto e il gioco è fatto. L’offerta è a tempo limitato e scadrà il prossimo 4 dicembre.

Aruba Hosting: i vantaggi dei piani principali Basic, Easy e WordPress

I piani più apprezzati dagli utenti sono 3: Basic, Easy e WordPress. Il primo è il piano base ed è la scelta migliore per chi desidera creare un sito web semplice, senza molte pretese. Questo piano è disponibile a 7,99 euro + IVA per il primo anno e include il dominio gratuito, certificato SSL DV, 1 database MySQL, accesso al pannello di controllo e 5 caselle e-mail. Il piano intermedio è un upgrade del precedente e offre backup per database, 5 database da 1 GB, caselle e-mail illimitate e altri servizi. Easy ha un costo è di 9,99 euro + IVA per il primo anno. Infine, Hosting WordPress offre il CMS preinstallato, temi e plugin disponibili 1 database MySQL, caselle e-mail da 1 GB, Aruba Webmail, ma anche e-mail IMPA. Il suo prezzo è di 9,99 euro + IVA per il primo anno.

I tre piani sono già scontati del 75% (Basic e WordPress) e dell’82% rispetto ai prezzi originari. Come già anticipato, inserendo il codice sconto dedicati al Black Friday, otterrai uno sconto extra del 60%. Prova subito la convenienza di Aruba Hosting e risparmia sul tuo prossimo sito web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.