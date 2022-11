Black Friday Amazon Samsung: TV, soundbar, tablet, gli affari da non perdere

Su Amazon continua la settimana del Black Friday, che per questo è quindi conosciuta anche come Black Week, con migliaia di prodotti in offerta che stanno attirando le attenzioni di altrattanti potenziali acquirenti. Tra i più ricercati, immancabilmente, i prodotti del vasto ecosistema Samsung, dalle TV ai tablet fino ai famosi smartphone della serie Galaxy.

Tutti i migliori prodotti Samsung in offerta su Amazon

Samsung è infatti tra i protagonisti di questo inizio di Black Friday grazie a una serie molto interessante di prodotti in offerta. Noi abbiamo selezionato per voi quelle che sono al momento i più interessanti.

Samsung T7 Shield SSD 1TB

Grande quanto una carta di credito e progettato per resistere a cadute, acqua e polvere, T7 Shield garantisce trasferimenti dati ultra rapidi per creare contenuti ovunque, ed è la soluzione ideale per la registrazione e l’editing di video ad alta definizione. Trasferisci file enormi in un attimo. Con l’ USB 3.2 Gen 2 e il PCle NVMe raggiungi velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 1.050/1.000 MB/s per l’ editing direttamente dal drive.

Samsung NeoQLED 4K QE55QN94BATXZT

Uno dei modelli di punta della casa coreana in ambito TV, con processore Neo Quantum 4K che esalta ogni contenuto in una definizione straordinaria: le immagini sono ottimizzate nella ultra definizione 4K grazie all'intelligenza artificiale di un processore rivoluzionario. Costa 1.079€ in offerta, ma risparmi qualcosa come 720,00€ (40%), visto che il prezzo di listino è di 1.799,00€.

Soundbar HW-B430/ZF con Subwoofer

La Soundbar Samsung HW-B430/ZF è un modello 2.1, quindi con subwoofer separato da 270W. Bassi profondi, effetto surround, suono ottimizzato, è l'ideale per la visione di film e serie TV. C’è anche la compatibilità con il Dolby Atmos, e diverse funzioni come la modalità Voice Enhancement per ottimizzare l’audio in modo tale da avere dialoghi sempre più chiari e comprensibili e la funzione Bluetooth per collegare la Soundbar al tuo TV Samsung senza l’uso di fili.

Samsung Galaxy A13

Il Samsung Galaxy A13 è uno dei migliori medio gamma attualmente presenti in commercio. Soprattutto, vanta un comparto fotocamere davvero molto interessante, almeno per questa fascia di prezzo. Galaxy A13 combina un design morbido al tocco e colori delicati. Le linee affusolate favoriscono una presa confortevole e facilitano l'utilizzo del dispositivo. Non aspettare troppo, chiudi l'acquisto su Amazon subito a soli 150€. Le spedizioni sono gratuite, rapide e sicure grazie a Prime.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Il top di gamma della serie Galaxy S22 Ultra 5G è in offerta su Amazon a 869€, e con le spedizioni rapide e gratuite. Un'occasione più unica che rara per mettere le mani su un gioiellino come questo praticamente risparmiando 300 euro. Potente e dotato di specifiche di primo piano, dagli Infinity-O Display con tecnologia Dynamic AMOLED 2X al sistema di fotocamere da 108 MP e il Super Clear Glass, questo mostro è uno dei best buy del momento.

Samsung Galaxy Tab A8

Samsung Galaxy Tab A8 colore Grey dal taglio 4/128GB e versione italiana, è letteralmente precipitato a 229€ dal prezzo base di 320€. Proprio così, se ti affretti e segui subito questo link puoi acquistare questo splendido tablet a un prezzo super conveniente (risparmi 90€, ovvero il 32%) con le spese di spedizioni gratuite garantite da Prime. Ma fai in fretta, l'offerta è limitata a pochi pezzi.

Samsung Galaxy Buds Live

Questi incredibili auricolari top di gamma colore Mystic Black possono essere tuoi oggi con appena 61€, cioè 120 euro in meno del loro costo effettivo. Il tutto con le spedizioni gratuite e veloci offerte da Amazon. Gli auricolari sono progettati per essere sempre sulla frequenza giusta. La loro forma iconica e il design ergonomico senza cuscinetti In-Ear, per non occludere il canale uditivo, insieme alla tecnologia di Cancellazione Attiva del Rumore, rendono l'esperienza di ascolto unica e comoda per tutta la giornata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.