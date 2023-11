Black Friday: Amazon Echo Show 10 (ultimo modello) ora in OFFERTISSIMA

Questi ultimi giorni di Black Friday stanno vedendo fioccare le offerte su Amazon, soprattutto per i prodotti di casa. Ebbene, se stai cercando il tuo dispositivo definitivo da tenere a casa, magari per usufruire di Alexa o di uno schermo Smart, l'occasione è alla portata di un solo click: ora è in offerta niente meno che l'ultimo modello di Echo Show 10!

Da oggi infatti potrai acquistare in offerta su Amazon il dispositivo Smart Echo Show 10 di Amazon a soli 189,99€, con uno sconto del 28% che ti farà risparmiare la bellezza di 80€ sul prezzo di listino!

L'amico perfetto per la casa!

Si tratta dell'amico perfetto per casa tua! Con uno schermo HD da 10,1" che si muove automaticamente, avrai sempre sott'occhio videochiamate, ricette e tutti contenuti di cui hai bisogno sul momento. Gli altoparlanti presenti inoltre ti offrono un audio direzionale di alta qualità.

Ovviamente Echo Show 10 è comprendente anche Alexa, alla quale potrai chiedere tutto ciò di cui hai bisogno, dal riprodurre i tuoi programmi preferiti, alla musica, e a tutti gli altri servizi smart, come anche Netflix e Prime Video.

