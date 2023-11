Black Friday Amazon 2023: Super Offerte su Friggitrici ad Aria

Una friggitrice ad aria è un elettrodomestico che, pian piano, sta diventando quasi indispensabile nelle cucine di tutti noi. Si tratta di un dispositivo capace di far risparmiare sulla bolletta e di preparare cibi sani ma gustosi, croccanti e succulenti. Su Amazon, in occasione del Black Friday, sono tante le friggitrici ad aria in sconto: ecco le migliori 5 offerte.

Friggitrici ad aria: che passione... e che sconti!

Prima di procedere con la lista è importante sottolineare che queste friggitrici ad aria sono state selezionate considerando sia il rapporto qualità prezzo, sia la percentuale di sconto e l'azienda produttrice, garante di affidabilità e durata. Procediamo:

Philips Airfryer 3000 Serie XL: la friggitrice Philips da 6.2L è un'ottima scelta, considerando la sua grande capienza e l'affidabilità di un'azienda come Philips. Lo sconto applicato su questo prodotto equivale al 28% e il prezzo totale è di 109,99€.

Cecotec Air Fryer: Cecotec è un marchio che sta prendendo sempre più piede nel mercato degli elettrodomestici, in particolar modo in quello delle friggitrici ad aria. Il device in questione è leggermente meno capiente di quello Philips (5.5L) ma presenta un rapporto qualità prezzo davvero super: sconto del 30% e prezzo di 69,90€.

Xiaomi Smart Air Fryer Pro : Xiaomi è un brand estremamente versatile e i prodotti realizzati dall'azienda si inseriscono in tantissime fette di mercato. La friggitrice ad aria Pro, con capacità di 4L, viene proposta a 79,99€ con uno sconto del 9%

Proscenic T20 34% al quale si possono aggiungere altri 10€ di sconto per un : questa friggitrice ad aria Proscenic da 3,5L è un prodotto di piccole dimensioni, adatto a cucine e ambienti più ridotti. Lo sconto applicato è delal quale si possono aggiungere altridi sconto per un costo finale potenziale di 55€

Ariete 4618 : Ariete non ha bisogno di presentazioni, si tratta di un'azienda specializzata nella realizzazione di elettrodomestici. La friggitrice ad aria XXL da 5,5L è un dispositivo elegante, che si presenta con una particolare colorazione chiara e super affidabile. Lo sconto proposto da Amazon è del 9% e il prezzo equivale a 79,99€

Queste erano le migliori offerte sulle friggitrici ad aria su Amazon, con degli sconti appositi per il Black Friday 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.