Black Friday 2025 con Hostinger: il tuo sito web in sconto dell'80%

Il Black Friday 2025 si avvicina e diverse aziende hanno deciso di anticiparlo. Una di queste è Hostinger, che ha lanciato il suo website builder con sconto dell'80%. Bastano solo 2,49€ al mese per mettere online il tuo sito, senza rivolgerti a costose agenzie.

Già, perché Hostinger integra un'intelligenza artificiale in grado di creare un sito web personale, blog o e-commerce in pochi clic. Basta fornirle le indicazioni giuste, al resto ci pensa lei: vediamo come funziona nel dettaglio.

Tutti i piani di Hostinger in sconto dell'80%

Hostinger propone tre piani di abbonamento:

Premium : da 12,19 € a 2,49 €/mese , include fino a 3 siti web, 20 GB di spazio SSD, SSL gratuito e dominio gratis per un anno;

: , include fino a 3 siti web, 20 GB di spazio SSD, SSL gratuito e dominio gratis per un anno; Business: da 14,99 € a 3,29 €/mese , pensato per chi cerca prestazioni superiori con 50 GB NVMe, backup giornalieri, 5 caselle email e supporto per siti e-commerce creati con AI;

, pensato per chi cerca prestazioni superiori con 50 GB NVMe, backup giornalieri, 5 caselle email e supporto per siti e-commerce creati con AI; Cloud Startup: da 25,99 € a 7,49 €/mese, ideale per agenzie e aziende in crescita, mette a disposizione 100 siti web, 100 GB NVMe, 3 GB di RAM, indirizzo IP dedicato e supporto prioritario 24/7.

Il funzionamento del website builder di Hostinger è semplice. L'utente deve semplicemente descrivere l'idea del progetto, dopodiché ci penserà l'AI a generare il layout del sito, ma anche immagini e testi. Quando questi elementi saranno pronti, sarai tu a doverli posizionare nel sito o modificarli con l'editor drag & drop incluso.

Da menzionare anche l'assistente virtuale Kodee, che accompagna l'utente nel processo di creazione del sito. E per i nuovi utenti che devono migrare su Hostinger da altri provider, non ci saranno problemi di downtime.

Approfitta ora della promozione: vai sul sito di Hostinger e attiva il piano che fa al caso tuo. Compresi ci sono anche due mesi extra gratis e una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall'acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.