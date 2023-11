Oggi grazie all'avvio ufficiale del Black Friday puoi acquistare l'ultima versione del Kindle ad un prezzo davvero conveniente. Questo è decisamente più leggero e compatto rispetto alla versione precedente, ciò ti consentirà di portarlo sempre con te e avere la possibilità di leggere praticamente ovunque! Prendilo ora su Amazon e lo paghi solamente 84 euro!

Oggi l'ultima versione del Kindle è super scontata, approfitta ora del prezzo esclusivo Prime Day!

Inizia da oggi a leggere in maniera sostenibile. In un solo e piccolo dispositivo disponi di centinaio di titoli diversi. Porta sempre con te la tua libreria in formato digitale e leggi quello che vuoi dove vuoi senza alcun peso.

Questa ultima versione di Kindle è più compatta e leggera della precedente . Ora possiede, inoltre, un display ad alta risoluzione da 300 ppi, per immagini e testi nitidi.

Lo schermo antiriflesso permette di leggere comodamente, come sulla carta stampata. Con luce frontale regolabile e modalità scura, per leggere senza affaticare gli occhi , di giorno e di notte.

Immergiti completamente nelle storie: prenditi una pausa da messaggi, e-mail e social network. Goditi un momento senza distrazioni con questo dispositivo, progettato per la lettura.

Ora anche con maggiore durata della batteria : una singola ricarica con il caricabatterie USB-C dura fino a 6 settimane.

La capacità di archiviazione è il doppio rispetto al modello della generazione precedente: puoi archiviare migliaia di libri, con 16 GB di spazio a tua disposizione .

E poi trova nuove storie: con Kindle Unlimited ottieni un accesso illimitato a milioni di libri e molti altri contenuti.

Per la realizzazione di questo dispositivo si è deciso di optare per un design sostenibile: questo Kindle è realizzato con il 30-75% di plastica riciclata e il 90% di magnesio riciclato.

Acquistalo ora su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.