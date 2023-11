Black Friday 2023: 5 videogiochi da non perdere

In occasione di questo Black Friday 2023 abbiamo selezionato ben 5 videogiochi in offerta da non perdere. Si tratta di titoli accolti molto positivamente sia dalla critica che dalle varie community e oggi, grazie a questa ricorrenza, vedono il prezzo calare a picco.

Gaming in sconto: 5 videogiochi in offerta per il Black Friday 2023

Prima di procedere con l'elenco e la presentazione dei vari titoli, è importante sottolineare quali sono i criteri di scelta e selezione dei singoli giochi. Il rapporto qualità prezzo, così come la percentuale di sconto e così come il riconoscimento ottenuto dalla critica e dalla community, sono stati i principali elementi e criteri per la selezione di questi 5 videogames:

EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS5: il nuovo titolo della serie "FIFA", che ormai ha perso questo nome, uscito il 29 settembre 2023, è già in sconto sia nella sua versione PS5, sia nella sua versione PS4. Sconto attivo del 25% e prezzo finale di 59,99€.

Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition: le esclusive Nintendo, si sa, sono molto restie ad andare in sconto e perciò, quando capita un'occasione simile è bene non lasciarsela scappare. Mario + Rabbids Sparks Of Hope di casa Ubisoft è soggetto ad un maxi sconto del 67%, costo finale 19,99€.

Assassin's Creed Mirage Launch Edition: rimaniamo in casa Ubisoft con l'ultimo titolo di una delle saghe più amate e più famose al mondo. AC Mirage, nella sua bellissima Launch Edition in esclusiva Amazon, è in offerta con uno sconto del 20% e un prezzo finale di soli 39,99€.

Lies of P: la trasposizione steampunk e soulslike del Pinocchio di Carlo Collodi, titolo che ha stupito tutta l'industria videoludica, è in sconto anch'esso in occasione di questo Black Friday 2023: 13% e prezzo finale di 51,99€.

God of War: Ragnarok PS5: l'ultimo capitolo della saga di God of War è anch'esso in offerta. Per vivere nuove avventure al fianco di Kratos e Atreus basteranno 59,99€ grazie allo sconto del 26%. (Anche la versione PS4 è in sconto)

Queste erano le migliori 5 offerte sui videogiochi proposte su Amazon in occasione del Black Friday 2023. Buon gaming a tutti!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.