Bitdefender rilascia il decryptor gratuito per il ransomware MortalKombat

Il ransomware MortalKombat, apparso per la prima volta nel gennaio 2023, in questi mesi ha seminato il panico (soprattutto tra chi lavora con le criptovalute).

Per fortuna, proprio nella giornata di ieri, Bitdefender ha rilasciato un decryptor gratuito e universale, capace di recuperare i dati crittografati dal suddetto ransomware.

L'agente malevolo in questione fa parte del ceppo noto come Xorist, nota per l'elevato tasso di personalizzazione che consente ai criminali informatici ci creare il proprio malware personalizzato.

Il nome di questo ransomware si rifà proprio al celebre videogioco picchiaduro: durante la schermata in cui viene richiesto il riscatto, infatti, appare un'immagine di Scorpion, uno dei combattenti di Mortal Kombat.

Ransomware MortalKombat? Bitdefender ha trovato le adeguate contromisure

D'altro canto, non è la prima volta che Bitdefender scende in campo per fornire un decryptor gratuito.

Il noto antivirus, infatti, ha già rilasciato 32 strumenti di decrittografia simili a quelli del ransomware MortalKombat, andando a contrastare efficacemente altri agenti malevoli come Darkside, GandCrab e REvil. A tal proposito, si è stimato che Bitdefender abbia evitato il pagamento di riscatti per un totale di 1,6 di dollari.

Quali sono i consigli per evitare di venire a contatto con MortalKombat e altri ransomware simili?

Evitare clic di link provenienti da posta elettronica sospetta è, senza ombra di dubbio, un primo passo verso la sicurezza. La maggior parte di ransomware, infatti, agiscono attraverso attacchi phishing. Anche un antivirus di alto profilo può fornire adeguate certezze.

In tal senso, Bitdefender risulta altamente efficace, fornendo diverse soluzioni per le varie tipologie di utente.

Con Bit Defender Total Security, per esempio, è possibile proteggere fino a 6 dispositivi con un singolo account.

Oltre al classico antivirus, va detto, questa suite propone anche un sistema di navigazione anonima e protezione totale sulla rete Wi-Fi domestica.

