Bitdefender: sconti esclusivi su antivirus e protezione online

Un’occasione ideale per chi cerca un antivirus affidabile e intelligente, adatto sia a chi lavora da remoto, sia a chi vuole semplicemente difendere la propria privacy digitale.

Dettagli tariffari dell’offerta

Bitdefender Total Security (Individual, 5 dispositivi)

Prezzo primo anno: 49,98 € (rispetto a 94,99 €, 47 % di sconto)

Bitdefender Family Pack (fino a 15 dispositivi)

Prezzo primo anno: 59,99 € (rispetto a 104,99 €, 43 % di sconto)

Bitdefender Antivirus Plus (Individual, 1 dispositivo)

Prezzi da 22 € per 12 mes

Questi piani includono tecnologia antivirus, antiphishing, protezione da ransomware, VPN (200 MB/giorno), parental control, anti-furto (mobile) e aggiornamenti in tempo reale.

Quando Bitdefender fa la differenza

In viaggio o in vacanza

Ti colleghi a una rete Wi-Fi di hotel o aeroporti per lavorare o consultare l’home banking. Bitdefender cripta il traffico e protegge da accessi non autorizzati.

In famiglia

I figli scaricano giochi o guardano video online. Il parental control consente di monitorare l’attività, bloccare contenuti pericolosi e impostare limiti d’uso.

Per lavoro da remoto

Anche fuori ufficio, i tuoi file restano protetti grazie alla rilevazione comportamentale e alle difese contro il ransomware.

Durante gli acquisti online

La funzione Safepay attiva un browser sicuro che isola le transazioni e impedisce a spyware o siti fraudolenti di intercettare dati sensibili.

Una sicurezza potente ma leggera

Bitdefender si distingue anche per la sua leggerezza: è progettato per operare in background senza rallentare il computer o interferire con le attività quotidiane. Grazie a un’interfaccia intuitiva, è facile da usare anche per chi non ha competenze tecniche, e consente di gestire la sicurezza di tutti i dispositivi da un’unica dashboard.

Non c’è periodo migliore per mettere al sicuro la tua vita digitale. Con Bitdefender ottieni il massimo della protezione, al minimo del prezzo. Per conoscere l'offerta completa di Bitdefender clicca qui.