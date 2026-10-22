Bitdefender in offerta fino al 56%: proteggi fino a 5 dispositivi da virus e truffe

Proteggere computer e smartphone da virus, ransomware e altri tentativi di truffa online oggi costa meno grazie alle offerte di Bitdefender, che propone piani in promozione a partire da 22 euro per il primo anno. Puoi scegliere tra tre soluzioni per Windows, macOS, Android e iOS, con funzionalità diverse in base al livello di sicurezza e privacy che cerchi.

La soluzione più economica è Bitdefender Antivirus Plus, proposta a 22 euro invece di 49,99, con uno sconto del 56%. Il piano copre 3 dispositivi con un solo account e include protezione da virus, malware e ransomware, strumenti Scam Protection e rilevamento delle violazioni dei dati. È presente anche una VPN standard con un limite di 200 MB di traffico al giorno per dispositivo.

La via di mezzo per coprire più dispositivi e avere qualche strumento aggiuntivo è invece rappresentata da Bitdefender Total Security, che costa 44,99 euro invece di 94,99 per il primo anno. In questo caso puoi proteggere 5 dispositivi e hai a disposizione anche la protezione contro il cryptomining, un password manager e la VPN standard, sempre con il limite giornaliero di 200 MB per dispositivo.

Il pacchetto più completo è infine Bitdefender Premium Security, in offerta a 55 euro invece di 109,99, con uno sconto del 50%. Oltre alla protezione antivirus, comprende VPN Premium con traffico illimitato, accesso a oltre 4.000 server in più di 50 Paesi, protezione avanzata contro le truffe basata sull'intelligenza artificiale e strumenti per bloccare pubblicità e tracciamento. Anche questo piano è utilizzabile su 5 dispositivi.

In tutti i casi, Bitdefender punta su un funzionamento discreto in background per non impattare sulle prestazioni del sistema, scansioni automatiche e gestione centralizzata.

I prezzi indicati sono validi per il primo anno, IVA inclusa. Confronta le tre formule e scegli la più adatta a te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.