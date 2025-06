Bing Video Creator: Microsoft lancia uno strumento per generare video con l'AI gratis

Da oggi, con Bing Video Creator sarà possibile per gli utenti generare video di 5 secondi semplicemente inserendo un prompt testuale. Microsoft ha lanciato questa innovativa funzionalità a livello globale, offrendo gratuitamente l'accesso alla generazione video basata sull'intelligenza artificiale OpenAI Sora. Questo strumento è già disponibile sull'app mobile di Bing e presto sarà integrato nella versione desktop tramite Copilot Search.

Due modalità di creazione dei video

Il servizio propone due modalità di creazione dei video: "Fast" e "Standard". Ogni account ha diritto inizialmente a 10 generazioni rapide gratuite. Successivamente, sarà possibile continuare a utilizzare la modalità Standard senza costi aggiuntivi oppure riscattare 100 punti Microsoft Rewards per ogni creazione aggiuntiva in modalità Fast. Questa scelta permette di bilanciare accessibilità e performance, offrendo agli utenti la libertà di scegliere in base alle loro esigenze.

Interfaccia semplice ed intuitiva

L'interfaccia è stata progettata per essere intuitiva e user-friendly. Gli utenti possono accedere alla funzione "Video Creator" direttamente dal menu inferiore dell'app Bing, inserendo una descrizione del video desiderato. In alternativa, è possibile digitare nella barra di ricerca comandi come "Crea un video di...". I contenuti generati possono essere scaricati, condivisi sui social media o inviati via email, e rimangono disponibili sulla piattaforma per un periodo di 90 giorni. Attualmente, i video sono disponibili solo in formato verticale 9:16, ma Microsoft ha annunciato che presto sarà introdotto il formato orizzontale 16:9.

Per migliorare l'efficienza, gli utenti possono mettere in coda fino a tre creazioni contemporaneamente, ottimizzando i tempi di attesa. Nonostante la durata dei video sia limitata a 5 secondi, questa nuova funzionalità rappresenta un importante passo avanti nel settore della AI video.

Un mercato in evoluzione

Il mercato della generazione video basata su intelligenza artificiale è in continua evoluzione e sempre più competitivo. Mentre OpenAI limita l'accesso alla tecnologia OpenAI Sora a un ristretto gruppo di utenti ChatGPT Pro e Google offre il suo Veo 3 a pagamento (20 dollari al mese per gli abbonati Gemini), Microsoft adotta una strategia differente, puntando sull'accessibilità gratuita per attrarre un pubblico globale.

La piattaforma sarà presto disponibile anche su desktop tramite il sito Bing.com/create, che integrerà sia la creazione di immagini che di video. Il servizio è previsto per una distribuzione globale, con l'eccezione di Cina e Russia, ampliando ulteriormente la portata di questa tecnologia.