Bing Image Creator: Microsoft lo aggiunge alla sidebar di Edge

Nei giorni scorsi, Microsoft ha integrato Bing Image Creator in Bing Chat. Si tratta del servizio basato sul modello DALL-E 2 di OpenAI tramite cui poter generare immagini a partire da una descrizione testuale. Il suddetto servizio adesso è fruibile pure direttamente dall’interfaccia del browser Edge, tramite la barra laterale.

Microsoft, infatti, ha dato il via ai test per inserire Image Creator nella sidebar del suo browser. A comunicare la cosa è stato Mikhail Parakhin, responsabile del gruppo Advertising and Web Services, tramite la condivisione di un tweet apposito.

We are trying this new tool on Edge sidebar: Bing Image Creator. The thesis is: generate the image and insert it right into whatever you happen to be editing. We have a pretty high usage bar for the icons there, if engagement is not stellar, we'll move it behind the plus sign. pic.twitter.com/ATRzUjae9y

— Mikhail Parakhin (@MParakhin) April 5, 2023