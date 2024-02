Bing Deep Search: Microsoft riduce test pubblici dopo alcuni bug

Lo scorso dicembre Microsoft ha annunciato alcune nuove funzionalità in arrivo nel suo servizio di intelligenza artificiale generativa Copilot. Allo stesso tempo, l’azienda ha anche rivelato la funzionalità sperimentale Bing Deep Search per il suo motore di ricerca. Bing Deep Search aiuta gli utenti a ottenere maggiori dettagli sui risultati della ricerca internet, combinando le funzionalità di Bing con il modello di linguaggio di grandi dimensioni GPT-4 di OpenAI. Tuttavia, la generazione dei risultati potrebbe richiedere fino a 30 secondi. Due mesi fa, Microsoft aveva affermato che Bing Deep Search sarebbe stato “disponibile per piccoli gruppi di utenti selezionati casualmente su Bing in tutto il mondo”. Tuttavia, sembra che questa funzionalità sia stata rimossa dai test pubblici di Microsoft per risolvere alcuni problemi.

Bing Deep Search: la funzionalità tornerà presto disponibile

Qualche giorno fa, un utente X ha chiesto a Mikhail Parakhin, il nuovo leader del team Windows and Web Experiences di Microsoft, perché la funzionalità sia stata bloccata per una settimana. Sebbene Parakhin non abbia rilasciato troppi dettagli in merito, Parakhin ha rassicurato l’utente con un promettente “Torneremo presto”. Il manager di Microsoft ha aggiunto che la nuova funzionalità è stata “più popolare di quanto ci aspettassimo”. Ciò indica che, anche con un numero limitato di tester pubblici, molti di loro hanno deciso di accedere a Bing Deep Search. Parakhin ha affermato che i team di sviluppo dovevano “correggere il caching” e anche rendere la funzionalità “più robusta”.

It turned out to be more popular than we anticipated (we really though it is more of a research tool), need to fix caching and make more robust. Coming back soon. Running now as a "shadow flight" - you don't see it, but the queries are issued, to stress the infrastructure. — Mikhail Parakhin (@MParakhin) February 7, 2024

In questo momento, la funzionalità viene testata come uno “shadow fligh” (volo ombra), con query inviate all'infrastruttura per l'elaborazione. Non è ancora chiaro quando l’azienda di Redmond possa risolvere i bug e riprendere i test. Tale funzionalità ha un grande potenziale per diventare popolare tra gli utenti. Per sapere se le rosee aspettative di Microsoft verranno confermate dai feedback degli utenti, è comunque necessario attendere il rilascio ufficiale della funzionalità (ancora a data da destinarsi).