Bing Chat: Microsoft ha aggiunto il supporto a LaTeX

Dopo l'introduzione della funzione per condividere le risposte sui social, nelle scorse ore Microsoft ha pubblicato un nuovo post sul suo blog con cui ha provveduto a illustrare le principali novità introdotte su Bing Chat in tempi recenti. Quella più utile e interessante è senza dubbio alcuno il supporto per LaTeX.

Bing Chat: aggiunto il supporto a LaTeX e altre migliorie

Per chi non lo sapesse oppure non lo ricordasse, LaTeX è un noto linguaggio di markup che consente di impostare la formattazione di un documento.

Al riguardo, sul finire del mese di marzo, Mikhail Parakhin, il responsabile del gruppo Advertising and Web Services, aveva promesso dei miglioramenti per la visualizzazione delle formule matematiche e ora grazie al supporto per LaTeX è possibile interpellare Bing Chat anche per scrivere un testo contenente formule in modo corretto.

Per quel che concerne le altre novità, il colosso di Redmond informa di essere finalmente riuscito a limitare i casi in cui Bing Chat interrompe la conversazione in modo inatteso, di aver ridotto le ricerche duplicate e minimizzato gli errori che portano alla mancata visualizzazione delle risposte. Vengono inoltre mostrare risposte più esaurienti in merito alle notizie del giorno.

Inoltre, gli ultimi aggiornamenti rilasciati per Bing Chat consentono di rimuovere il pulsante per Bing dalla tastiera SwfitKey per dispositivi Android e iOS/iPadOS con cui era stata effettuata l’integrazione all’inizio del mese corrente.

Nel caso specifico di Android si può altresì cambiare la posizione, mentre su iPhone e iPad è possibile spostare il pulsante Menu a destra.