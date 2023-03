Bing Chat: le risposte compariranno nella normale ricerca

Oltre ad aver innalzato i limiti di Bing Chat, nelle intenzioni di Microsoft vi è il potenziamento del suo chatbot facendo in modo che questo possa fornire anche altri tipi di risposte agli utenti che se ne servono. Al riguardo, l’azienda di Redmond ha fatto sapere che userà Bing Chat per apportare miglioramenti alle funzioni di ricerca su Internet in vecchio stile.

Bing Chat: migliorie pure per le classiche ricerche su Internet

Al riguardo, il capo della pubblicità e dei servizi web di Microsoft, Mikhail Parakhin, ha risposto su Twitter a una richiesta di un utente che ha affermato che mentre utilizzava la normale ricerca Bing, le migliori risposte in primo piano a una domanda presentavano risposte peggiori di quelle fornite da Bing Chat. Ha chiesto se Microsoft potesse sostituirlo con una versione modificata in cache di chat o giù di lì. Parakhin ha risposto nel seguente modo (che riportiamo in forma tradotta): "Sì, usano la vecchia tecnologia e il crowdsourcing, li sostituiremo al più presto. Probabilmente anche qualche nuova interfaccia utente".

Un altro scambio con due utenti di Twitter riguardava come Bing Chat a volte offriva le principali opinioni per la ricerca, piuttosto che interagire con le domande e discussioni degli utenti. Parakhin ha risposto in questo modo: "Questa è la sfortunata dicotomia: vogliamo che tutto sia fattuale, allo stesso tempo chiediamo opinione. L'opinione, per definizione, non può essere sempre corretta. Avevamo una modalità in cui si poteva dire senza cercare sul web, ma c'erano così tante lamentele...".

Infine, Parakhin ha ripetuto ciò che ha praticamente detto in passato a un altro utente di Twitter: il team di Bing Chat sta lavorando per espandere i limiti di svolta della chat oltre i suoi attuali limiti di copertura, provvedendo al contempo a migliorare i suoi limiti di formattazione e di contesto.