Bing Chat: le conversazioni diventano più lunghe

Microsoft continua a migliorare incessantemente Bing Chat. Infatti, con l’ultimo aggiornamento applicato sono state implementate tre importanti e interessanti novità che vanno a rendere ancor più interessante l’uso dell’ormai celeberrimo chatbot, prima tra tutte la possibilità di effettuare conversazioni più lunghe.

Bing Chat: 30 turni per singole conversazioni e 300 turni giornalieri

Il colosso di Redmond, infatti, ha incrementato da 20 a 30 il numero di turni delle singole conversazioni e da 200 a 300 il numero di turni giornalieri. I nuovi limiti sono validi per gli utenti che effettuano l’accesso, mentre senza aver eseguito il login è possibile fare un massimo di 5 richieste.

Unitamente a quanto già indicato, Bing Chat adesso consente di usare Image Creator in tutte le modalità. Ricordiamo che Image Creator è integrato in Bing Chat a partire ad marzo scorso, ma solo per lo stile di conversazione Creativo. L’ultimo update, invece, permette di generare un’immagine pure nelle modalità Bilanciato e Preciso, ma per fare ciò è indispensabile aver effettuato l’accesso con l’account Microsoft.

Un’altra novità introdotta è quella relativa alla possibilità di ottenere risultati con immagini quando vengono richieste informazioni di viaggio.

Da tenere presente che nelle prossime settimane dovrebbero venire implementati i plugin per i servizi di terze parti e pure il supporto sperimentale per altri browser. Si tratta di una gran bella notizia, visto e considerato che allo stato attuale delle cose il chatbot è in grado di funzionare solo ed esclusivamente con il browser Edge. Di conseguenza, è pure destinato ad aumentare il numero di potenziali utilizzatori del servizio.