Bing Chat adesso può rispondere con immagini

Nelle scorse ore, Microsoft ha annunciato con un apposito post sul suo sito l'implementazione di alcune importanti novità riguardo Bing Chat, prima tra tutte la neo capacità dell'assistente digitale di rispondere alle richieste degli utenti con immagini specifiche.

Bing Chat: risposte alle richieste degli utenti con immagini specifiche

Andando più nello specifico, la scorsa settimana il colosso di Redmond ha aggiunto il supporto per Bing Image Creator in più lingue, Italiano compreso, e ora gli utenti sono in grado di ottenere risposte tramite immagini.

Per fare un esempio concreto, chiedendo un’informazione sugli animali, il chatbot di Microsoft inserisce un’immagine all’interno della risposta testuale. Facendo clic su Esplora viene aperta una “knowledge card” con maggiori dettagli. Da tenere presente che attualmente questa feature non è stata ancora resa disponibile in Italia, ma l'attesa non dovrebbe essere ancora molto lunga.

Unitamente alla novità in questione, Microsoft ha migliorato le risposte visuali per vari argomento, tra cui shopping, meteo e finanza.

Ad esempio, se si utilizza Bing Chat per lo shopping risulta molto più semplice confrontare fianco a fianco gli articoli d'interesse.

Inoltre, si può inserire del testo formattato nel prompt, includendo paragrafi, elenchi puntati e numerazione.

Tra le altre novità degne di nota segnaliamo pure un miglioramento dell'esperienza di copia e incolla quando Bing Chat genera codice o altri blocchi di testo formattato. In tal caso, infatti, verrà mostrato un pulsante di copia separato che consente di rilasciare rapidamente i contenuti altrove.

Da tenere presente che Bing Chat è soggetto a costante miglioramento e che per il futuro sono attese ulteriori novità.