Bilancia da cucina MULTIFUNZIONE a SOLI 9 EURO: affare IMPERDIBILE

Bilancia da cucina con display LCD GRIFEMA! Oggi è disponibile su Amazon a soli 9 euro grazie ad un mega sconto del 25%.

Bilancia da cucina con display LCD GRIFEMA: funzionalità e modalità di utilizzo

La Bilancia da cucina con display LCD GRIFEMA è un must-have per chi ama sbizzarrirsi con pietanze e ricette sempre nuove.

Questa bilancia da cucina utilizza 4 sensori ad alta precisione: la capacità di 5000 g con una divisione di 1 g consente di pesare farina, zucchero, frutta e così via per un controllo esatto delle porzioni e una cottura più perfetta.

È dotata di 6 unità di misura quindi non solo può misurare il peso dei solidi, ma anche il volume di liquidi come acqua e latte. In più include le funzioni tara e zero per una facile compatibilità con altri contenitori: ciò vuol dire che misura il cibo in tazze, piatti o ciotole di diverse dimensioni con una precisione semplice e senza problemi.

La superficie liscia in acciaio inossidabile la rende molto facile da pulire, rendendola ideale per case e cucine. È dotata anche di uno schermo LCD con retroilluminazione che mostra numeri sufficientemente grandi per una migliore lettura.

La modalità di utilizzo è semplicissima: avvisa l'utente quando l'intervallo di rilevamento del peso viene superato o la batteria è scarica, e si arresta automaticamente dopo 3 minuti di inattivazione per prolungare la durata della batteria.

