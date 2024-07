Big Tech e nucleare: un connubio per l'intelligenza artificiale

Secondo il Wall Street Journal, i colossi tecnologici americani stanno considerando seriamente l'energia nucleare per alimentare i loro data center, fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale (AI). Attualmente, circa un terzo delle centrali nucleari negli Stati Uniti stanno discutendo con aziende tecnologiche per fornire loro energia elettrica.

Tra queste aziende, si vocifera che Amazon sia prossima a finalizzare un accordo per l'approvvigionamento diretto di energia da un impianto nucleare. La crescente domanda energetica delle aziende tecnologiche è strettamente legata alla rapida espansione del settore dell'AI, che richiede immense quantità di potenza di calcolo.

I data center, che ospitano i server per l'esecuzione dei complessi algoritmi di AI, sono grandi consumatori di energia e la loro richiesta continua ad aumentare. L'energia nucleare emerge come una soluzione attraente per queste aziende che cercano fonti di energia stabili, a basse emissioni di carbonio e con costi competitivi.

Le centrali nucleari, però, presentano dei rischi

Le centrali nucleari possono fornire elettricità ininterrottamente, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza dipendere da fonti rinnovabili intermittenti come l'eolico o il solare. Inoltre, l'energia nucleare non produce emissioni di gas serra, un aspetto cruciale per le aziende impegnate nella sostenibilità.

Tuttavia, l'energia nucleare presenta anche delle criticità. La costruzione di nuove centrali nucleari è costosa e richiede molto tempo, e ci sono preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla gestione delle scorie radioattive. Gli incidenti nucleari passati hanno lasciato un'eredità negativa che ancora influisce sull'opinione pubblica riguardo a questa tecnologia.

Nonostante queste sfide, l'interesse delle aziende tecnologiche per l'energia nucleare indica il potenziale crescente di questa fonte energetica. Se le trattative in corso si concretizzeranno in nuovi accordi, l'energia nucleare potrebbe diventare un elemento chiave per supportare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Staremo a vedere l'evoluzione di questo tema che risulta essere estremamente delicato e da trattare con molta cautela.