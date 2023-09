Bialetti: la gioia del caffè IN SCONTO su Amazon!

Il profumo di caffè al mattino è qualcosa di impareggiabile, svegliarsi con l'aroma che si propaga per la casa assicura buon umore e riesce ad offrire la giusta carica per iniziare al meglio la giornata. Bialetti, in questo, rappresenta una vera e propria garanzia in termini di qualità e affidabilità strutturali delle macchine che realizza. Amazon oggi regala la possibilità di assicurarsi una macchinetta del caffè targata Bialetti a 59,90€ con uno sconto del 14%.

Bialetti e Amazon vi portano il caffè a letto con questo sconto!

Come detto poche righe più su, in termini di qualità sia del prodotto finale sia della macchina, Bialetti è una vera e propria garanzia e mette sul campo un'esperienza di tanti anni. Questa macchinetta del caffè della serie "Gioia" propone letteralmente la gioia del caffè espresso come al bar, cremoso ed omogeneo grazie alla pompa 20 bar con annesso il sistema Thermoblock che offre sempre la migliore temperatura per il caffè.

Adatta ad ogni ambiente, che sia una cucina o un ufficio in quanto si presenta come piccola, compatta e ottima per ogni spazio, ma dotata di un serbatoio da 0,5 litri e di un cassettino che può contenere fino a 8 capsule. Linee eleganti, attenzione ai dettagli e poggia tazza rimovibile, il tutto perfezionato poi dall'esclusività della scelta delle capsule. Infatti, funziona esclusivamente con Capsule originali Bialetti, il che assicura qualità e sapore del caffè italiano. Un'offerta decisamente interessante per i veri cultori del caffè e, ripetiamo, adatta ad ogni contesto.

La macchinetta del caffè Bialetti della serie Gioia è dunque in sconto su Amazon del 14% per un prezzo finale di 59,90€. L'espresso come al bar a portata di sconto... approfittatene e buon coffee break a tutti!

