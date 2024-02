Bevande calde per l'inverno sempre pronte con il Bollitore elettrico Philips IN MEGA SCONTO

Il bollitore Philips rappresenta un'eccellenza nell'ambito degli elettrodomestici per la cucina, con un design raffinato e prestazioni affidabili. Con una capacità di 1,7 litri, questo bollitore consente di preparare più di 7 tazze di bevande calde in una sola volta, ideale per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia o degli ospiti. Realizzato con materiali di alta qualità, come l'acciaio inox spazzolato, assicura una durata nel tempo e una resistenza superiore.

La base girevole offre praticità e facilità d'uso, consentendo di posizionare il bollitore in modo comodo e sicuro sulla superficie di lavoro. La presenza di una spia luminosa integrata aggiunge un tocco di eleganza e funzionalità, illuminando l'interruttore con una luce blu quando il bollitore è in funzione, segnalando chiaramente il suo stato operativo.

La tecnologia di riscaldamento rapido con resistenza piatta super efficiente assicura una bollitura veloce dell'acqua, ottimizzando i tempi di preparazione delle bevande calde preferite. Inoltre, il coperchio a molla con ampia apertura facilita la pulizia, consentendo un accesso agevole all'interno del bollitore senza rischi di contatto con il vapore.

Con una potenza di 2200 watt e una tensione di 220 volt, questo bollitore offre prestazioni elevate e affidabili, garantendo una bollitura rapida e uniforme dell'acqua in ogni occasione. La sua costruzione robusta e le caratteristiche di sicurezza avanzate lo rendono un componente essenziale per ogni cucina moderna, dove la praticità, l'eleganza e le prestazioni sono fondamentali.

Su Amazon è presente uno sconto del 30% sul bollitore elettrico Philips, per un costo totale di 34,99€. Approfittane!