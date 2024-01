Una BESTIA di Tablet in OFFERTA a soli 109€ nelle follie di Amazon

Se è da un po' che valuti la possibilità di acquistare un tablet che non costi troppo ma che abbia anche delle prestazioni interessanti, ho scovato l'offerta giusta per te. Se vai ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo Tablet Android a soli 109,99 euro, invece che 129,99 euro.

Si tratta di un ottimo dispositivo che, a una cifra del genere è da prendere al volo. Puoi avvalerti di uno sconto del 15% che ti fa risparmiare 20 euro su un prezzo già non altissimo in partenza. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Tablet con tastiera, mouse e custodia a pochissimo

Come ti dicevo questo dispositivo ha delle ottime caratteristiche nonostante il prezzo sia davvero molto basso. Monta un processore da 2,0 GHz supportato da ben 6 GB di RAM che possono diventare 12 grazie alla possibilità di espansione.

Anche l'archiviazione è generosa, 128 GB di memoria interna che puoi aumentare fino a 1 TB grazie a una scheda microSD. Ha un display da 10,1 pollici con due speaker potenti e una super batteria da 8.000 mAh che dura tantissimo. E poi inclusi troverai la tastiera e il mouse Bluetooth e una custodia protettiva.

Tutto questo oggi lo puoi avere a una cifra ridicola. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquisita il tuo Tablet Android a soli 109,99 euro, invece che 129,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

