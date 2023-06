Belkin: il suo tappetino di ricarica wireless è REGALATO (-48%)

Non si contano gli smartphone oggi compatibili con la ricarica wireless. Si parte dagli iPhone per arrivare ai device Samsung, passando per quelli a marchio Google, Xiaomi, OPPO e così via. Questo significa che un accessorio come il tappetino di ricarica wireless di Belkin è assolutamente indispensabile.

E oggi c'è da sparare i fuochi d'artificio, perché il super gadget di Belkin (un brand, una sicurezza) è scontato su Amazon addirittura del 48%. Questo significa che lo paghi solo 12,99€, spedizione compresa.

Belkin e Amazon una garanzia: sconto shock sul gadget must-have

Semplifica e libera dall'ingombro il tuo spazio di lavoro con la praticità della ricarica wireless. Il tappetino di ricarica di ricarica wireless è compatibile con l'uso della custodia, che non superi però i 3mm di spessore. La potenza è di 10W, con tecnologia BoostCharge.

E dunque, non dovrai più rimuovere la custodia protettiva per ricaricare lo smartphone. Ti basterà appoggiarlo sul tappetino per avviare la ricarica. Il gadget di Belkin include un piccolo LED che conferma se il dispositivo è allineato correttamente e in ricarica, non puoi quindi sbagliarti.

Questo caricabatteria a induzione, certificato Qi, supporta tutti i dispositivi Qi certificati. Tra questi troviamo anche i più recenti iPhone 14 e 14 Pro, Samsung Galaxy S23 e S23 Ultra, Google Pixel 7 e così via. Con un semplice gesto, darai il via alla ricarica.

E il tutto avviene in totale sicurezza, grazie al chip integrato che evita il verificarsi di anomalie come surriscaldamenti (di entrambi i dispositivi, caricabatterie e smartphone) e sovratensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.