Beelink: mini PC Intel con 8GB di RAM a 169€ su Amazon

Approfitta velocemente di questa offerta perché sicuramente durerà poco. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il mini PC Beelink a soli 169 euro, invece che 239 euro, applicando il coupon in pagina.

Siamo di fronte a un ribasso dell'8% più un ulteriore sconto che ti permette di risparmiare ben 70 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Quando gli spazi sono pochi un mini PC è sicuramente la scelta migliore. E poi è dotato anche di un doppio ingresso HDMI per collegare due monitor contemporaneamente.

Mini PC Beelink: piccolo, potente e versatile

Il mini PC Beelink è un'ottima soluzione per avere un computer sempre con te che può trasformare qualsiasi monitor in un PC all'istante. Ti basta collegarlo e il gioco è fatto. Monta il processore Quad-core Intel Celeron N5095 di 11esima generazione che ha una frequenza fino a 2,9 GHz. A supporto troverai 8GB di RAM, che sono perfette per dare una spinta ai programmi e velocizzare il carico di lavoro.

Poi è dotato di un SSD da 128GB, che rispetto a un Hard Disk, è molto più veloce e performante. Ha una scheda grafica Intel UHD con uscita 4K. Gode della connessione WiFi dual-band veloce e anche della tecnologia Bluetooth per collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi compatibili. Ha 4 porte USB 3. 0 che garantiscono trasferimenti veloci, 2 porte HDMI, una porta Ethernet e un ingresso per le cuffie.

Se vuoi un computer super compatto che puoi portare ovunque a un prezzo veramente basso, allora questo è perfetto. Fai presto perché l'offerta scadrà da un momento all'altro. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo mini PC Beelink a soli 169 euro, invece che 239 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.